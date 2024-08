Garmin Fenix 8, Fenix E i Enduro 3. Nowe smart zegarki są już dostępne

Garmin zaprezentował długo oczekiwaną serię multisportowych smart zegarków Garmin Fenix 8, teraz dostępną także z ekranami AMOLED. Nowością w ofercie jest Fenix E, a także Garmin Enduro 3. Smartwatche są już dostępne w sprzedaży, choć ich ceny nie należą do niskich.

Nowa seria Garmin Fenix 8 zachowuje dotychczasową stylistykę i większość funkcji, doczekała się jednak kilku kluczowych ulepszeń. Ma udoskonaloną konstrukcję ze szczelnymi przyciskami oraz osłoną czujników, a co najważniejsze – dostępna jest w wersjach AMOLED oraz z ekranem MIP i soczewką solarną. Dotąd ekrany AMOLED były zarezerwowane dla serii Epix.

Wśród nowych funkcji serii Garmin Fenix 8 znajdziemy m.in wbudowany głośnik i mikrofon, które umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych z nadgarstka oraz możliwość rejestrowania aktywności nurkowych na głębokości do 40 metrów.

Garmin Fenix 8 – co nowego?

Garmin Fenix 8 w wersji z ekranem AMOLED jest dostępny w trzech rozmiarach – 43 mm (ekran 1,3 cala, 416 × 416), 47 mm (ekran 1,4 cala, 454 × 454) lub 51 mm (również 1,4 cala, 454 × 454), a wersje Solar z ekranem MIP oferowane są w dwóch rozmiarach – 47 mm (ekran 1,3 cala, 260 × 260) lub 51 mm (ekran 1,4 cala, 280 × 280).

Wszystkie modele mają szczelne metalowe przyciski, nową osłonę czujników i zostały przetestowane zgodnie z amerykańskimi normami wojskowymi MIL-STD-810 pod kątem odporności na temperaturę, wstrząsy i wodę. Garmin zastosował też opcjonalne materiały, takie jak tytanowy bezel i odporna na zarysowania szafirowa soczewka.

Wbudowany głośnik i mikrofon dają możliwość prowadzenia rozmów z poziomu smartwatcha sparowanego ze smartfonem. Niektóre komendy głosowe, takie jak „rozpocznij trening siłowy”, „ustaw minutnik na 5 minut”, „zapisz punkt trasy” i inne mogą być aktywowane bezpośrednio – bez połączenia z telefonem.

Seria Garmin Fenix 8 ma też wbudowaną latarkę LED, nowe, zaawansowane funkcje treningu siłowego, funkcje nurkowe (do 40 m), a także zainstalowane mapy TopoActive3 oraz dane tysięcy pól golfowych i ośrodków narciarskich na całym świecie.

Wydłużył się czas pracy: 51-milimetrowy model AMOLED działa do 29 dni na jednym ładowaniu baterii w trybie smartwatcha, podczas gdy 51-milimetrowa wersja Solar z wyświetlaczem MIP działa do 48 dni. Jak przekonuje Garmin, Fenix 8 w wersji 51 mm wykorzystuje o 50% więcej energii słonecznej niż jego poprzednik.

Garmin Fenix 8 w wersji AMOLED w rozmiarze 43 mm kosztuje od 4299 zł. W zależności od materiałów wykończenia cena wzrasta nawet do 5159 zł. Model 47 mm kosztuje od 4299 zł do 5589 zł, a wariant 51 mm – od 4729 zł do 5589 zł. Można też wybrać uproszczony zegarek Garmin Fenix E 47 mm z ekranem AMOLED (1,3”, 416 × 416) za 3439 zł.

Wersja MIP Solar 47 mm kosztuje 4729 zł, a wariant 51 mm – 5159 zł.

Garmin Enduro 3

Nowością jest też Garmin Enduro 3, czyli podobny do Fenixa 8 smart zegarek GPS stworzony z myślą o biegach trailowych, terenowej jeździe na rowerze czy wędrówkach i startach na najdłuższych dystansach. Enduro 3 waży zaledwie 63 gramy i oferuje do 320 godzin pracy w trybie GPS z ładowaniem słonecznym lub do 90 dni pracy na baterii w trybie smartwatcha. Ma zaawansowane narzędzia treningowe i nawigacyjne, takie jak dynamiczne wyznaczanie tras, VO2 max, tempo dostosowane do nachylenia i zainstalowane mapy TopoActive całego świata.

Garmin Enduro 3 dostępny jest w rozmiarze 51 mm, ma ekran MIP 1,4 cala (280 x 280), tytanowy bezel, odporną na zarysowania szafirową soczewkę i nylonowy pasek UltraFit. Nie zabrakło wbudowanej latarki LED. Jego cena wynosi 3869 zł.

