Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra. Nadciągają nowe zegarki Samsung

Galaxy Watch Ultra – tak ma się nazywać jeden z nowych zegarków Samsunga. Producent wprowadzi w nich nową, niezwykle przydatną funkcję.

Na zbliżającym się wydarzeniu Galaxy Unpacked, które odbędzie się 10 lipca, zobaczymy nowe produkty firmy Samsung, w tym rozkładane telefony Galaxy Z Fold6 i Z Flip6. Jednak nie tylko – wiele wskazuje na to, że zadebiutuje wówczas także nowa seria smart zegarków z linii Galaxy Watch 7. Co o nich wiemy?

Zobacz: Samsung Galaxy Watch6 Classic – dla mnie zegarek prawie idealny (test)

Z najnowszych doniesień wynika, że seria Galaxy Watch 7 będzie się składać z dwóch modeli, choć w sumie zadebiutują trzy lub nawet cztery zegarki. Siódmą serię reprezentować będą modele: standardowy Galaxy Watch 7 oraz Galaxy Watch 7 Classic. Równolegle Samsung ma wprowadzić całkiem nową linię, a jej przedstawicielem będzie Galaxy Watch Ultra.

Galaxy Watch Ultra został już namierzony z oznaczeniem wersji globalnej SM-L705F. Zarówno nazwa rynkowa, jak i symbole zostały potwierdzone w certyfikacyjnej bazie danych.

Niestety, na temat danych technicznych niewiele jeszcze wiadomo. Galaxy Watch Ultra ma otrzymać akumulator o większej pojemności 578 mAh, a „Ultra” w nazwie sugeruje, że smartwatch będzie duży i dobrze wyposażony. Jedną ze zmian ma być też jeszcze większa pamięć wewnętrzna zegarka – 32 GB. To pozwoli na zapisanie sporej liczby nagrań muzycznych do odtwarzania bezpośrednio ze smartwatcha. Ma to zresztą dotyczyć także zegarków Galaxy Watch 7.

Wszystkie nowe zegarki Samsunga mają pracować pod kontrolą nowego systemu Wear OS 5 bazującego na Androidzie 14.

Co jednak najciekawsze, jak wynika z kilku źródeł, seria Galaxy Watch 7 oraz model Galaxy Watch Ultra będą wyposażone w całkiem nową funkcję zdrowotną – nieinwazyjne monitorowanie poziomu cukru we krwi. Dzięki niej będzie można oszacować poziom glukozy w krwi bez nakłuwania palca, tylko poprzez czujnik. Podobne rozwiązanie miało zadebiutować w zegarkach Apple Watch, na razie jednak można kupić specjalne sensory do pomiaru poziomu cukru w krwi. Taka funkcja w zegarkach Galaxy Wacth 7 i Ultra przyda się osobom, które mają problemy z gospodarką cukrowo-insulinową.

Podczas Galaxy Unpacked może też dojść do premiery jeszcze jednego zegarka – budżetowego modelu Galaxy Watch FE. Ma to być urządzenie o funkcjach podobnych do tych, jakie oferował Galaxy Watch4 z 2021 roku. Nowa edycja byłaby oczywiście odpowiednio unowocześniona, ale dzięki ograniczonym możliwościom byłaby też znacznie tańsza.

Zobacz: Składaki Samsunga bliżej niż myśleliśmy. Znamy datę premiery

Zobacz: Samsung szykuje nowe słuchawki. Oto, co o nich wiemy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl