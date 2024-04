Składaki Samsunga bliżej niż myśleliśmy. Znamy datę premiery

Samsung szykuje kolejne wydarzenie spod szyldu Galaxy Unpacked. Zobaczymy na nim nowe składane smartfony.

Samsung szykuje się do premiery nowej generacji swoich składanych smartfonów. O modelach Galaxy Z Fold6 i Z Flip6 mieliśmy się już okazję dowiedzieć dużo za sprawą licznych przecieków, jednak do tej pory nie było jasne, kiedy nowe urządzenia zostaną oficjalnie zaprezentowane. Wygląda na to, że nastąpi to szybciej niż dotąd myśleliśmy.

Kolejne Galaxy Unpacked już 10 lipca

Jak ujawnia redakcja SamMobile, nowe urządzenia zobaczymy już 10 lipca 2024 roku podczas kolejnego wydarzenia Galaxy Unpacked. Oficjalna premiera ma mieć miejsce w Paryżu, co prawdopodobnie ma związek z nadchodzącymi igrzyskami olimpijskimi.

Obok kolejnej generacji składaków w trakcie wydarzenia spodziewamy się zobaczyć jeszcze kilka urządzeń. Na liście znajdują się m.in. nowe, tańsze wersje składanych smartfonów producenta, inteligentny pierścień Galaxy Ring, a także smartwatch Galaxy Watch 7. Prawdopodobnie Koreańczycy nie przepuszczą też okazji, by promować Galaxy AI, czyli zestaw narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, który zadebiutował wraz z tegoroczną rodziną Galaxy S24.

Zapewne więcej szczegółów poznamy, kiedy producent zdecyduje się na opublikowanie oficjalnych zaproszeń na imprezę, ale na to musimy jeszcze trochę poczekać.

