Samsung odświeży kolory tegorocznych „składaków”

Prawdopodobnie już tylko 3 miesiące dzielą nas od premiery nowych składanych smartfonów Samsunga. Z najnowszych doniesień wynika, że koreański producent odświeży gamę kolorystyczną nadchodzących modeli Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6.

Powoli zbliżamy się do oficjalnej prezentacji następców smartfonów Samsung Galaxy Z Flip5 oraz Samsung Galaxy z Fold5. O urządzeniach co jakiś czas dowiadujemy się czegoś nowego, a tym razem poznaliśmy możliwe nowe opcje kolorystyczne, w których do kupienia będą modele Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip6 w nowym przecieku. Potwierdzono ważną informację

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold6 z poważną wadą. Chodzi o akumulator

Z najnowszego przecieku, za którym stoi leaker Ross Young wynika, że Samsung Galaxy Z Flip6 będzie dostępny łacznie w siedmiu wersjach kolorystycznych:

jasnoniebieskiej,

miętowej (lub jasnozielonej),

srebrnej (Silver Shadow),

żółtej,

czarnej (Crafted Black),

brzoskwiniowej,

białej.

Samsung Galaxy Z Fold6 ma z kolei być dostępny w takich pięciu kolorach:

granatowym (lub ciemnoniebieskim),

srebrnym (Silver Shadow),

jasnoróżowym,

czarnym (Crafted Black),

białym.

Ross Young dodał również, że tegoroczne "składaki" Samsunga pojawią się z taką samą ilością pamięci masowej, jak modele sprzed roku. Do wyboru będzie 256 GB i 512 GB, a w przypadku Galaxy Z Fold6 również 1 TB pamięci. Pod maską z kolei ma pracować układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Oficjalna premiera składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Flip6 oraz Samsung Galaxy Z Fold6 ma się odbyć podczas lipcowego wydarzenia Galaxy Unpacked. Światło dzienne powinny wtedy ujrzeć również nowe zegarki Koreańczyków.

Zobacz: Masz samsunga i zieloną linię na ekranie? Czeka cię wymiana ekranu

Zobacz: Galaxy C55 zadebiutował. Kolejny tani samsung z układem Snapdragon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Ross Young / X