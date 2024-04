Masz samsunga i zieloną linię na ekranie? Czeka cię wymiana ekranu

Po ostatniej aktualizacji niektórzy posiadacze smartfonów Samunga Galaxy zaczęli narzekać na zieloną linię przebiegającą przez ekran. Okazuje się, że problem jest całkiem poważny, a użytkowników czeka wymiana ekranu.

Samsung nie ma ostatnio szczęścia. Najpierw po aktualizacji kilku starszych modeli do One UI 6.1 z Galaxy AI użytkownicy zaczęli skarżyć się problemy z działaniem warstwy dotykowej ekranu, krótki czas pracy czy przegrzewanie się telefonów. To jednak nic.

Kilka dni temu, również po aktualizacjach softu, część użytkowników dostrzegła na swoich ekranach AMOLED pionowe zielone linie, które widoczne są cały czas, niezależnie od wyświetlanych treści. Problem dopadł posiadaczy telefonów Samsunga z ostatnich trzech lat jak Galaxy A73, seria Galaxy S21, Galaxy S22 czy Galaxy Z Flip 3. Wkrótce dołączyli do nich użytkownicy Galaxy M21 i Galaxy M52 5G.

Zielona linia widoczna jest zarówno po włączeniu telefonu, jak i wtedy, gdy ma wygaszony ekran. Jako przyczyna pojawienia się tej usterki wskazywana jest aktualizacja oprogramowania, co jest łatwym i pozornie oczywistym wyjaśnieniem, ale Samsung niestety nie zdradził, o co chodzi. Zazwyczaj tego typu uszkodzenia paneli OLED to wady sprzętowe: albo fabryczne, albo efekt mechanicznego uszkodzenia wyświetlacza.

Foto: SamMobile.com

Polski oddział Samsunga, choć nie rzucił nowego światła na sprawę, zachęca do kontaktu z serwisem:

Jeśli użytkownik zauważył na swoim ekranie pionową linię, prosimy o kontakt z Autoryzowanym Centrum Serwisowym Samsung.

Taka zachęta może odnosić się do wady software’owej, jak i sprzętowej, jednak akcja rozpoczęta w Indiach wskazuje na to, że to problem sprzętowy.

Samsung wymienia ekrany z zieloną linią

Użytkownicy smartfonów Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note 20 i Note 20 Ultra, a także Galaxy S21, S21+, S21 Ultra i S22 Ultra otrzymali w Indiach możliwość bezpłatnej wymiany ekranu, jeżeli pojawi się problem zielonej linii. Tego typu naprawa zostanie wykonana za darmo jeden raz, nawet jeżeli telefon jest po gwarancji.

Nie wiadomo, czy Samsung rozszerzy program wymiany uszkodzonych wyświetlaczy także o inne modele z problemem zielonej linii, a także o inne kraje. Jeżeli serwis producenta jest do tego zmuszony w Indiach, to nie inaczej powinno być także w Polsce.

Taka akcja wskazuje też na to, że problem jest sprzętowy i nie da się go naprawić kolejną aktualizacją, na co pewnie liczyła część pechowych posiadaczy Galaxy z zieloną linią. Sprzętowa usterka nie wyklucza też, że pierwotną przyczyną było jednak oprogramowanie.

