Samsung Galaxy S24 FE nadchodzi. Wiemy, kiedy zadebiutuje

Choć najwięcej szumu medialnego wywołują premiery flagowych smartfonów, kiedy przychodzi do decyzji zakupowych, wielu użytkowników preferuje nieco tańsze urządzenia. Pewnie dlatego modele Samsunga w wersji FE cieszą się tak dużą popularnością - na tyle dużą, że producent już pracuje nad kolejnym telefonem z serii.

Samsung Galaxy S24 FE powstaje - to ta dobra wiadomość

Jak donosi portal GalaxyClub, prace nad modelem Samsung Galaxy S24 FE trwają w najlepsze. Urządzenie ma funkcjonować wewnętrznie pod kryptonimem R12. Dla kontekstu, wcześniejsze urządzenia z serii korzystały z oznaczeń według zbliżonego klucza: R8 (Galaxy S20 FE), R9 (S21 FE) itd.

Jest to o tyle istotna informacja, że do tej modele w wersji FE bynajmniej nie były stałym elementem portfolio Koreańczyków. Mimo olbrzymiego sukcesu Samsunga Galaxy S20 FE i mimo wszystko sporej popularności Galaxy S21 FE, kolejna generacja - Samsung Galaxy S22 FE - nigdy nie ujrzała światła dziennego. Wygląda jednak na to, że był to jednorazowy incydent, a sama seria FE na dobre zagościła w ofercie producenta.

Kiedy w takim razie możemy się spodziewać debiutu Samsunga Galaxy S24 FE? Prawdopodobnie pod koniec 2024 roku, choć tylko na wybranych rynkach. Szersza dostępność przewidywana jest dopiero na początek 2025 roku.

Jeśli nie chcecie tyle czekać, zawsze można sięgnąć po dostępnego obecnie w sklepach Samsunga Galaxy S23 FE. W sklepie Media Expert zapłacicie za niego 2899 zł. Jeszcze lepszą propozycją jest zeszłoroczny Samsung Galaxy S23, którego z kolei można wyrwać już za 2799 zł.

