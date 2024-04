Skargi posiadaczy samsungów. Nowa aktualizacja popsuła ich telefony

Jak donosi redakcja serwisu SamMobile, wśród użytkowników smartfonów marki Samsung wybuchła w ostatnim czasie plaga w postaci awarii wyświetlaczy. Na telefonach wyposażonych w panele OLED zaczęły pojawiać się pionowe zielone linie, które nie chcą znikać niezależnie od rodzaju wyświetlanych treści.

Problem nie jest ograniczony do pojedynczego modelu. Zgłoszone przypadki awarii dotyczą różnych urządzeń producenta wydanych na przestrzeni ostatnich trzech lat, w tym m.in. Galaxy A73, urządzeń z rodziny Galaxy S21, Galaxy S22 oraz składanego Galaxy Z Flip 3. We wszystkich przypadkach usterka miała się pojawić na krótko po instalacji aktualizacji z poprawkami bezpieczeństwa na kwiecień 2024.

S21 Plus. A bad decision to buy this model of @SamsungIndia they haven't issued any statement on this. pic.twitter.com/OUbXR3Qgps