Samsung Galaxy M55 niebawem w Polsce. Producent się wygadał

Samsung Galaxy M55 już niebawem zadebiutuje w Polsce. Informacje o nowym modelu pojawiły się na stronie producenta.

Samsung Galaxy M55 to obiecujący smartfon z segmentu średniego. Niedroga propozycja Koreańczyków została wyposażona w duży wyświetlacz Super AMOLED+ o przekątnej 6,7" i odświeżaniu 120 Hz, układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 i aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Gratką dla wielu osób może się okazać także potężny akumulator 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania mocą 45 W.

Samsung Galaxy M55 przyłapany na polskiej stronie producenta

Jest tylko jeden haczyk: na ten moment Samsung Galaxy M55 jest niedostępny w Europie. Wygląda jednak na to, że sytuacja ta niebawem się zmieni. Mimo braku oficjalnej zapowiedzi, na polskiej i portugalskiej stronie producenta pojawiły się sekcje pomocy poświęcone nowemu modelowi. Urządzenie przyłapano także w ofercie jednego ze szwajcarskich sklepów.

Wszystkie te tropy sugerują, że prace nad wprowadzeniem Samsunga Galaxy M55 na rynek europejski są na zaawansowanym etapie i samej premiery możemy się spodziewać już niebawem. Niestety nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie miałoby to nastąpić oraz - co bardziej istotne - ile nowy model miałby w polskich sklepach kosztować.

We wspomnianym wcześniej szwajcarskim sklepie telefon wystawiono za 391,35 franków (ok. 1750 zł), jednak nie wiemy, czy jest to cena sugerowana, czy też szacunki po stronie sprzedawcy. Mając na uwadze parametry urządzenia, mocno trzymamy kciuki, że kiedy telefon trafi do polskich sklepów, będzie kilkaset złotych tańszy.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: SamMobile, Samsung