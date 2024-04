Samsung pokazał pamięci LPDDR5X nowej generacji. Nie tylko do smartfonów

Samsung zaprezentował nowe pamięci LPDDR5X. Te mają być głównie stosowane w urządzeniach mobilnych, ale znajdą zastosowaniem również w innych sprzętach.

Nowa pamięć LPDDR5X, rozwinięta przez Samsunga, została stworzona z myślą o różnorodnych zastosowaniach, obejmujących komputery osobiste, akceleratory, serwery oraz pojazdy samochodowe. Firma twierdzi, że ta technologia pamięci jest o 25% szybsza, oferuje 30% większą pojemność oraz cechuje się o 25% wyższą efektywnością energetyczną w porównaniu z poprzednią generacją.

Nowe pamięci Samsung LPDDR5X

Pamięć produkowana będzie w litografii 12 nm, co pozwoliło na zmniejszenie modułu LPDDR. Ten ma być najmniejszym z dostępnych na rynku, jak zapewnia Samsung. Nowy rodzaj pamięci adresuje rosnące zapotrzebowanie na układy pamięciowe o niskim poborze mocy, zachowując jednocześnie wysoką wydajność. Chociaż głównym rynkiem docelowym są urządzenia mobilne, przedstawiciel Samsunga zapewnia, że technologia ta będzie dostępna również dla serwerów, pojazdów samochodowych i akceleratorów, nie wymieniając jednak konkretnych modeli.

Nowa pamięć będzie oferowana z prędkością 10,7 Gbps i będzie dostępna w wersji o pojemności do 32 GB na moduł. Urządzenia, które potrzebują dużej ilości pamięci RAM, na przykład te wykorzystywane do sztucznej inteligencji generatywnej, skorzystają na zwiększonej pojemności, co ułatwi przechowywanie zaawansowanych modeli AI. Jest to szczególnie istotne dla systemów korzystających z układów APU/NPU do sztucznej inteligencji generatywnej, które nie mają oddzielnej karty graficznej, ponieważ większa pojemność pamięci pozwala na przechowywanie bardziej zaawansowanych modeli.

Samsung podkreśla także o 25% wyższą efektywność energetyczną w porównaniu z poprzednią generacją, choć nie precyzuje, czy odnosi się to do LPDDR5 czy LPDDR4. Firma potwierdza rozpoczęcie masowej produkcji pamięci LPDDR5X-10700 w drugiej połowie bieżącego roku, co zbiega się w czasie z wprowadzeniem na rynek nowych układów SoC przez AMD i Intela.

Zobacz: KLEVV prezentuje bardzo wydajne i niedrogie SSD

Zobacz: Razer Firefly V2 Pro, czyli bardzo drogo i kolorowo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sybillla / Shutterstock.com, Samsung

Źródło tekstu: VideoCardz