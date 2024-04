Razer Firefly V2 Pro, czyli bardzo drogo i kolorowo

Bez różnicy czy lubisz gdy Twoje stanowisko komputerowe świeci się jak choinka, czy też zawsze chcesz mieć to co najdroższe. Razer spełnia oba te cele.

O precyzji ruchów na ekranie komputera decydują głównie trzy czynniki: nasza koordynacja ręka-oko; posiadana myszka i jej sensor oraz materiał po jakiej porusza się gryzoń. To właśnie dlatego na rynku jest tak wiele podkładek, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Razer wycenił swoje podkładki na 399 i 439 złotych

Razer wprowadził do oferty model Firefly V2 Pro skierowany do najbardziej wymagających konsumentów. Postawiono tutaj nie tylko na oryginalny wygląd i RGB LED, ale również płynność i szybkość ruchów.

Razer Firefly V2 Pro to twarda podkładka pod myszkę, która ma wymiary 360 x 278 x 4,6 mm. Mamy tutaj do czynienia z mikroteksturowaną powierzchnią o niskim współczynniku tarcia i gumową, antypoślizgową podstawą. Całość dopełnia port USB 2.0, np. dla odbiornika myszki, oraz odłączany przewód USB typu C.

To co wyróżnia opisywany sprzęt na tle konkurencji to rozbudowane podświetlenie. RGB LED widoczne jest nie tylko na krawędziach, ale również na całej powierzchni podkładki. Dostajemy tutaj 15 niezależnych stref.

Niestety, tanio nie jest. Razer Firefly V2 Pro wyceniono w Polsce na 399 złotych za czarną wersję kolorystyczną i 439 złotych za białą. Trudno więc wróżyć sukces, gdy wielu graczy ma tańsze myszki i klawiatury.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: oprac. własne