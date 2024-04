Czołowa chińska firma projektująca chipy ogłasza upadłość

W chińskiej branży projektującej nowoczesne układy półprzewodnikowe doszło do zamieszania. Jeden z liderów branży ogłosił niezapowiedziane upadłość.

Chiny już od dłuższego czasu próbują uniezależnić się od zachodnich technologii. Dotyczy to zarówno warstwy sprzętowej, jak programowej. Oficjalnym argumentem jest zwiększenia bezpieczeństwa informacji dla kluczowych instytucji państwowych oraz wojska, nieoficjalnie chodzi o zabranie USA metod nacisku.

Problemem firmy mogła być korupcja i niegospodarność

Tym samym Chińczycy pracują nie tylko nad autorskimi procesorami i kartami graficznymi do komputerów stacjonarnych i laptopów, ale również wyspecjalizowanymi układami do pracy ze sztuczną inteligencją czy IoT. Niestety wygląda na to, że jeden z chińskich liderów poległ, bowiem ogłasza upadłość.

Huaxia Chip bez problemu można było określić mianem wschodzącej gwiazdy wśród chińskich projektantów IP, która była kluczowa dla krajowego przemysłu chipów. Firma zdobyła szereg branżowych nagród, miała ponad 100 różnych patentów oraz maczała swoje palce w CPU, GPU, DSP i AI.

Strona internetowa prowadzona była zarówno po chińsku, jak i po angielsku. Sama firma posiadała nie tylko siedzibę w Pekinie, ale również centra badawczo-rozwojowe i sprzedażowe w Szanghaju i wielu innych ośrodkach technologicznych. Tym samym trudno zrozumieć, jak Huaxia Chip mogło wypaść z łask.

Artykuły w chińskich mediach nie są zbyt szczegółowe, ale wygląda jakby pierwsze problemy zaczęły się po pozwie wytoczonym przez Xi'an Jiubufang Enterprise Management Partnership. Część źródeł wskazuje również na skandal korupcyjny, który nęka chiński biznes wspierany przez spore rządowe dotacje.

Różne raporty zdradzają, że decyzyjne osoby związane z Huaxia Chip są aktualnie pod ścisłą kontrolą chińskiego wymiaru sprawiedliwości. Ich aktywa zostały zamrożone, a podejrzani mają zakaz handlu akcjami Sprawa powinna mieć szybkie tempo ze względu na liczne patenty firmy, które są ważne dla dalszego rozwoju Chin na płaszczyźnie projektowania i produkcji półprzewodników.

