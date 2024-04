Galaxy S22 dostanie Galaxy AI. Samsung ogłosił nadejście aktualizacji

Samsung oficjalnie ogłosił, że wkrótce oprogramowanie One UI 6.1 z inteligentnymi funkcjami Galaxy AI trafi na pokład flagowych urządzeń koreańskiego producenta, które trafiły na rynek w 2022 roku. Są wśród nich smartfony z serii Galaxy S22.

Samsung obiecał, że debiutujące ze smartfonami z serii Galaxy S24 inteligentne funkcje Galaxy AI będą z czasem dostępne dla kolejnych urządzeń. Koreański producent dotrzymał słowa i Galaxy AI trafia na starsze urządzenia. Samsung wydaje ważną aktualizację z One UI 6.1 dla ubiegłorocznych flagowców, takich jak serie Galaxy S23 i Galaxy Tab S9, a także składane Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5. Teraz przyszedł czas na urządzenia z 2022 roku, takie jak:

Aktualizacja One UI 6.1 oddaje w ręce większej liczby użytkowników na całym świecie następujące funkcje Galaxy AI:

Circle to Search with Google (zakreśl by wyszukać),

Chat Assist (asystent czatu),

Interpreter (tłumacz),

Live Translate (tłumaczenie na żywo),

Note Assist (asystent notatnika),

Transcript Assist (asystent transkrypcji),

Browsing Assist (asystent przeglądania),

Generative Edit (generatywna edycja),

Edit Suggestion (sugestie edycji),

TAI Generated Wallpaper (generator tapet).

Funkcje Galaxy AI mają sprawić, że komunikacja stanie się pomostem, dostarczającym w prosty sposób wiadomości w dowolnym języku. Podróżowanie za granicę nie musi już być zniechęcającą perspektywą dzięki tłumaczowi konwertującemu mowę na przetłumaczony tekst na podzielonym ekranie. Tłumacz na żywo oferuje natychmiastowe tłumaczenia głosowe i tekstowe podczas połączeń telefonicznych, a Asystent czatu pomaga użytkownikom wysyłać wiadomości w różnych językach i dostosowywać je do potrzeb.

Dzięki wydaniu One Ui 6.1 z Galaxy AI na nowe urządzenia Samsunga, więcej użytkowników może również skorzystać z jego dużej produktywności i dostępu do informacji. Funkcja zakreśl by wyszukać usprawnia interakcję z mediami społecznościowymi i Internetem za pomocą prostego i intuicyjnego gestu, a asystent notatek upraszcza zadania organizacyjne dzięki funkcjom automatycznego formatowania i podsumowania. Asystent przeglądania sprawnie podsumowuje i tłumaczy artykuły na stronie internetowej, a dzięki funkcji asystent transkrypcji, użytkownicy mogą bez wysiłku tworzyć dokładne podsumowania i tłumaczenia spotkań.

Dostępność Galaxy AI na urządzeniach z 2022 roku

Samsung oficjalnie poinformował, że aktualizacja przynosząca funkcje Galaxy AI na pokład flagowych smartfonów i tabletów z 2022 roku (Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ i Galaxy Tab S8 Ultra) rozpocznie się na początku maja 2024 roku. Został więc niecały miesiąc.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung