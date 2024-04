Samsung Galaxy Z Fold6 z poważną wadą. Chodzi o akumulator

Samsung Galaxy Z Fold6 nie dostanie nowego akumulatora. Na tle konkurencji zapowiada się to słabo.

Samsung Galaxy Z Fold6 to nadchodzący składany smartfon firmy Samsung. Choć do premiery urządzenia pozostało jeszcze kilka miesięcy, już teraz wiemy na jego temat całkiem sporo, a to wszystko dzięki licznym przeciekom. Niestety najnowsze informacje rysują dość niepokojący obraz.

Samsung Galaxy Z Fold6 - poznaliśmy pojemność akumulatora

Według Ice Universe, jednego z "leaksterów" działających na platformie X, Samsung Galaxy Z Fold6 będzie wyposażony w akumulator o pojemności 4400 mAh. To dokładanie takie samo ogniwo, w jakie był wyposażony jego poprzednik. Co więcej, maksymalna moc ładowania ma wynieść 25 W.

Nowe doniesienia są o tyle niepokojące, że stawiają nowego Folda w bardzo złym świetle na tle konkurencji. Większość składanych modeli na naszym rynku wyposażona jest w znacznie większe ogniwa. Przykładowo na pokładzie Honor Magic V2 znajdziemy akumulator o pojemności 5000 mAh i to mimo tego, że smartfon po złożeniu ma raptem 9,9 mm grubości.

Regarding the Galaxy Z Fold6 battery, it is still 4400mAh and has a charging power of 25w. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 4, 2024



Podobnie ma się sprawa z "szybkim" ładowaniem Koreańczyków, które od lat stanowi przedmiot krytyki wśród branżowych komentatorów. Podczas gdy u konkurencji coraz częściej widzimy moce sięgające 100 W, Samsung nadal ogranicza się do 25 W i to nawet w przypadku urządzeń z segmentu premium. Wygląda na to, że nowy Fold niczego w tej sprawie nie zmieni.

W dalszym ciągu jest jednak pewien promyk nadziei. Z wcześniejszych doniesień wiemy, że Samsung szykuje nie jedno, a co najmniej dwa nowe urządzenia, które będą sprzedawane jako Samsung Galaxy Z Fold6. Niewykluczone, że nowy przeciek dotyczy wyłącznie tańszego wariantu o słabszej specyfikacji, choć oczywiście jest to w znacznej mierze myślenie życzeniowe - na podstawie aktualnych informacji trudno wydać wyrok w jedną lub drugą stronę.

Cała zagadka rozwieje się wraz z oficjalną prezentacją urządzeń. Tej spodziewamy się w lipcu 2024 podczas kolejnego wydarzenia z cyklu Galaxy Unpacked.

