Philips Hue na telewizorach Samsung także w formie subskrypcji

Philips Hue rozszerza współpracę z ekosystemem Samsung SmartThimgs. Wkrótce aplikacja Philips Hue Sync TV, którą można zainstalować na telewizorach koreańskiego producenta, będzie dostępna również w formie miesięcznej subskrypcji.

Firma Signify, znana za sprawą oświetlenia Philips Hue, rozszerza swoje partnerstwo z firmą Samsung, którego platforma SmartThings służy do zarządzania inteligentnym domem. Ma to ułatwić użytkownikom koreańskich telewizorów czerpać jeszcze większą przyjemność z łączenia telewizyjnej rozrywki z oświetleniem przestrzennym. A zaczęło się ponad rok temu, gdy telewizory Samsung Smart TV zyskały aplikację umożliwiającą sterowanie lampami Philips Hue. Wiosną tego roku przyjdą zmiany w tym zakresie.

Miesięczna subskrypcja i dodatkowe kraje

Aplikacja Philips Hue Sync TV wkrótce będzie dostępna w modelu subskrypcyjnym z miesięczną opłatą w wysokości 12,99 zł. Użytkownicy będą mogli wybrać między jednorazową płatnością, aby odblokować aplikację na jednym telewizorze Samsung, lub zdecydować się na miesięczną subskrypcję, która obsługuje do trzech telewizorów Samsung w tym samym gospodarstwie domowym. Aplikacja Sync TV będzie dostępna w kolejnych państwach: Brazylii, Hongkongu, Polsce, Czechach i na Słowacji.

Integracja z ekosystemem SmartThings

Philips Hue Sync TV zostanie zintegrowany z ekosystemem SmarthThings. Dzięki temu użytkownicy produktów Samsunga będą mogli sterować aplikacją za pośrednictwem smartfonu, razem z innymi urządzeniami kompatybilnymi z SmartThings. Będzie można zmieniać ustawienia oświetlenia bez konieczności przerywania oglądanych treści. W aplikacji SmartThings będzie można przełączać się między różnymi trybami oraz rozpoczynać lub zatrzymywać synchronizację. Możliwe będzie też tworzenie automatyzacji wielu urządzeń, aby jednym przyciskiem stworzyć idealne warunki do oglądania filmu.

Tryb muzyczny

Użytkownicy aplikacji Philips Hue Sync TV na kompatybilnych modelach telewizorów Samsung z 2024 roku wkrótce zyskają nową funkcję – tryb muzyczny. Zamiast podążać za treścią na ekranie, lampy Philips Hue będą reagować na dźwięk odtwarzany na telewizorze. Tryb muzyczny ma być kompatybilny z dowolną muzyką, zamieniając salon w prywatną salę koncertową. W późniejszym terminie w tym roku tryb muzyczny dostępny będzie także na kompatybilnych telewizorach Samsung, wyprodukowanych w 2022 i 2023 roku.

Z radością rozszerzamy nasze partnerstwo ze SmartThings, aby zapewnić użytkownikom większą kontrolę nad ich doświadczeniami rozrywkowymi.

– powiedział Jasper Vervoort, Business Leader, Philips Hue w Signify

Integracja aplikacji Philips Hue Sync TV z ekosystemem SmartThings pozwala użytkownikom tworzyć wciągające scenariusze rozrywkowe na wielu urządzeniach, poszerzając możliwości inteligentnego domu jak nigdy wcześniej. To partnerstwo podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczaniu bezproblemowych i nowatorskich rozwiązań, które wzbogacają życie naszych użytkowników, czyniąc ich inteligentne domy bardziej wciągającymi i przyjemnymi.

– dodał Mark Benson, szef SmartThings US

Dostępność i kompatybilność

Aplikacja Philips Hue Sync TV jest dostępna dla telewizorów QLED Samsung z serii Q60 lub wyższej, wyprodukowanych od 2022 roku. Integracja aplikacji Philips Hue Sync TV z aplikacją SmartThings oraz miesięczne subskrypcje będą dostępne począwszy od wiosny 2024 roku. Użytkownicy uzyskają dostęp do tych funkcji po pobraniu lub aktualizacji do najnowszej wersji aplikacji Sync TV. Tryb muzyczny będzie dostępny dla kompatybilnych telewizorów Samsung z 2024 roku od momentu premiery. Dla kompatybilnych telewizorów Samsung z 2022 i 2023 będzie on dostępny w późniejszym terminie w tym roku.

