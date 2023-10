Świetny telewizor w niezłej cenie. Sony Bravia KD-55X85L – test

Sony Bravia X85L to nowa seria telewizorów japońskiego producenta, których celem jest zapewnienie użytkownikom kontrastowego obrazu oraz dźwięku z mocnymi basami oraz rozrywki zapewnianej przez platformę Google TV, a to wszystko w rozsądnej cenie. Wybierać możemy spośród trzech przekątnych ekranu. Do testów otrzymałem najmniejszy wariant z 55-calowym panelem LCD.

Duży telewizor z wysoką jakością obrazu oraz świetnym dźwiękiem to ważny element wyposażenia domu wielu z nas. Taki sprzęt przyda się do oglądania filmów czy seriali w zaciszu domowego kina, ale również do korzystania z gier, szczególnie po podłączeniu do telewizora konsoli, takiej na przykład jak PlayStation 5.

Telewizor Sony Bravia KD-55X85L pozwala na to wszystko, jak również na wiele więcej. Może to być na przykład duży monitor do komputera czy, dzięki platformie Android TV na pokładzie, niezależne źródło rozrywki. Zapewnia ją szeroki wachlarz dostępnych aplikacji, w tym klientów popularnych serwisów VOD.

Z testowanego urządzenia można oczywiście korzystać również w bardziej tradycyjny sposób, podłączając go do anteny telewizji naziemnej lub satelitarnej. Sam z tego nie korzystam, bo telewizji liniowej nie oglądam.

Czy warto wydać prawie 5 tysięcy zł na telewizor? Jakie są wady i zalety produktu Sony? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja telewizora:

Wyświetlacz: LCD, 54,6 cala (139 cm), 3840 x 2160 pikseli, proporcje 16:9, 100/120 Hz, podświetlenie bezpośrednie (Full Array LED), lokalne wygaszanie (24 strefy),

Wideo: procesor obrazu 4K HDR Processor X1, HDR10, HLG, Dolby Vision, optymalizacja czystości 4K X-Reality PRO, optymalizacja koloru TRILUMINOS PRO i Live Colour, optymalizacja kontrastu X-tended Dynamic Range, object-based HDR remaster, dynamiczne zwiększenie kontrastu, optymalizacja ruchu X-Motion Clarity (tryb automatyczny),

Obsługiwane sygnały Video (HDMI): 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p,

Tryby obrazu: żywy, standardowy, kino, gra, grafika, zdjęcie, własny; Dolby Vision (żywy, jasny, ciemny),

Dźwięk: Dolby Audio, Dolby Atmos, cyfrowy dźwięk przestrzenny DTS, kompensacja warunków w pomieszczeniu,

Głośniki: 10 W + 10 W, 2 pełnozakresowe głośniki Bass Reflex, głośniki X-Balanced Speaker,

Oprogramowanie: system operacyjny Android TV, 32 GB pamięci wbudowanej, wyszukiwanie głosowe + wbudowany mikrofon, EPG, Control Menu, przeglądarka internetowa, sklep Google Play, włącznik/wyłącznik czasowy, telegazeta, automatyczna kalibracja CalMAN, napisy cyfrowe, funkcje PS5 (Auto HDR Tone Mapping, Auto Ganre Picture Mode),

Łączność: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct (tylko 2,4 GHz), Chromecast, Apple AirPlay, Apple HomeKit, LAN, wejścia antenowe: 1 x telewizja naziemna, 1 x telewizja satelitarna, kompozytowe wejście wideo (mini-jack), 2 x HDMI, HDCP 2.3, Bravia Sync, 4K120, ARC/eARC, VRR, ALLM, S/PDIF, 2 x USB-A (2.0 + 3.0), nagrywanie na twardy dysk USB (FAT16/FAT32/exFAT/NTFS), kodeki do odtwarzania z USB: MPEG1, MPEG2PS (MPEG2), MPEG2TS (MPEG2, AVC), MP4 (AVC, MPEG4, HEVC), AVI (Xvid, MotionJpeg), ASF (VC1), MOV (AVC, MPEG4, MotionJpeg), MKV (Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC), WEBM (VP8), 3GPP (MPEG4, AVC), MP3, ASF, LPCM, WAV, MP4AAC, FLAC, JPEG, WEBM (VP9), AC4, ogg, AAC, ARV (tylko miniatury ekranowe),

Telewizja: telewizja naziemna/kablowa – 1 tuner (cyfrowe/analogowe), 1 tuner telewizji satelitarnej, systemy telewizji analogowej – B/G i D/K, pokrycie kanałów analogowych – 42,25 – 863,25 MHz, system cyfrowej telewizji naziemnej – DVB-T/T2, VHF/UHF/kablowe, system cyfrowej telewizji satelitarnej – DVB-S/S2, 950 – 2150 MHz, CI+,

Zasilanie: wbudowany zasilacz sieciowy 220-240 V 50 Hz, roczne zużycie energii – 76 kWh/1000 h, pobór mocy w trybie czuwania – 0,5 W, tryb oszczędzania energii,

Dodatkowe akcesoria (do kupienia osobno): moduł kamery CMU-BC1, uchwyt ścienny (SU-WL450 lub SU-WL850),

moduł kamery CMU-BC1, uchwyt ścienny (SU-WL450 lub SU-WL850), Cena: 4999 zł.

Zestaw testowy

Sony Bravia KD-55X85L przyjechał do mnie w kartonowym pudle sprzedażowym. Oprócz telewizora, w zestawie otrzymałem przewód zasilający i pilota zdalnego sterowania na Bluetooth. W zestawie sprzedażowym znajduje się również bardziej tradycyjny pilot na podczerwień, ale nie znalazłem go w otrzymanej przesyłce. W komplecie znalazły się również śruby mocujące (VESA) oraz „trzymaki” do kabli, montowane na podstawie, a także między innymi krótka instrukcja obsługi (montażu).

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl