Samsung QD-OLED QE55S95C to bestia, a nie telewizor. Pokochasz go

Szukasz telewizora z wysokiej półki, który świetnie sprawdzi się do oglądania filmów i seriali? A może chce do niego jednocześnie podłączyć konsolę nowej generacji? Po testach wiem, że wybór może być tylko jeden i jest to Samsung QD-OLED S95C.

Telewizor kupujemy na lata. Taki jest fakt. To jeden z tych sprzętów, obok pralek czy lodówek, które na dłużej goszczą w naszych domach. Dlatego też zakup konkretnego modelu powinniśmy dokładnie przemyśleć. Często jest to decyzja na 5, a czasami nawet 10 lat i chociażby dlatego jestem zdania, że jeśli jest to możliwe, to warto dopłacić do czegoś lepszego. Sam, gdy wymieniałem swojego staruszka Full HD jeszcze bez systemu Smart TV, postanowiłem postawić na sprzęt z trochę wyższej półki i nie żałuję.

Czemu o tym piszę? Bo właśnie takim sprzętem z wyższej półki jest Samsung OLED S95C, którego miałem okazję testować w wersji z 55-calowym ekranem. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to telewizor dla każdego. Cena niemal 8 tys. zł (a w niektórych sklepach nawet 10 tys. zł) może zwalać z nóg i jednak wielu Polaków nie będzie stać na wydanie takiej kwoty na telewizor. Jeśli znajdujesz się wśród szczęśliwców, którzy mogą sobie na to pozwolić, to zapewniam, że nie pożałujesz. Samsung QE55S95C to prawdziwa multimedialna bestia, która sprawdzi się w każdej roli. To w tym momencie jeden z najlepszych telewizorów na rynku, a jeśli nie wierzysz, to zachęcam do przeczytania tej recenzji. Spróbuję Cię przekonać.

Specyfikacja Samsung QD-OLED QE55S95C

Mam wrażenie, że OLED to termin, którego już nie trzeba nikomu tłumaczyć. Technologia ta na tyle zadomowiła się już na rynku, że chyba wszyscy wiedzą, na czym mniej więcej polega. Pomimo tego przypomnę pokrótce, że to zupełnie inne matryce, niż znane nam dotychczas ekrany LCD, często określane też mianem LED. Panele OLED, nazywane także organicznymi, nie wymagają osobnego podświetlania, ponieważ każdy pojedynczy piksel sam z siebie emituje światło. Dzięki temu w ciemnej scenie świeci się tylko to, co rzeczywiście świecić się powinno, co przekłada się na niesamowitą czerń i bardzo wysoki kontrast.

Wróćmy jednak do Samsunga. Tak, to telewizor OLED, a nawet QD-OLED, więc dodaje jeszcze do równania Kwantową Kropkę. Oferuje między innymi rozdzielczość 4K, odświeżanie z częstotliwością 120/144 Hz, obsługę OLED Quantum HDR+, czy też Dolby Atmos. Nie brakuje też WiFi5, złącza Ethernet, 4 gniazda HDMI i 3 USB, a także Bluetooth 5.2. Całość działa na bazie doskonale znanego systemu Tizen Smart TV, który nie bez powodu uchodzi za jeden z najlepszych, jaki można znaleźć w dzisiejszych telewizorach.

Oczywiście Samsung pamiętał też o funkcjach dla graczy, więc mamy tutaj między innymi FreeSync Premium Pro, HGiG, czyli odpowiednik HDR w grach oraz specjalny tryb Gry. W zestawie z telewizorem znajduje się też nowoczesny pilot zdalnego sterowania TM2360E, który ładowany jest za pomocą niewielkiego panelu słonecznego na plecach lub poprzez złącze USB-C.

Ekran: 55-calowy OLED, 3840 × 2160 px, 120/144 Hz z powłoką antyrefleksyjną

55-calowy OLED, 3840 × 2160 px, 120/144 Hz z powłoką antyrefleksyjną Wideo: neuronowy procesor AI Quantum 4K, OLED Quantum HDR+, HDR10+, HLG, zaawansowany upłynniacz ruchu, FMM (Filmmaker Mode), wzmocnienie głębi obrazu, mistrzowska kalibracja, inteligentne skalowanie, ultraszeroki kąt widzenia, one bilion color, noise reduction, wzmacniacz kontrastu

neuronowy procesor AI Quantum 4K, OLED Quantum HDR+, HDR10+, HLG, zaawansowany upłynniacz ruchu, FMM (Filmmaker Mode), wzmocnienie głębi obrazu, mistrzowska kalibracja, inteligentne skalowanie, ultraszeroki kąt widzenia, one bilion color, noise reduction, wzmacniacz kontrastu Audio: Dolby Atmos, Dolby Digital Plus (MS12 5.1ch), Bluetooth Audio, funkcja adaptacji dźwięku+, Buds Audio Switch, dźwięk podążający za obiektem+, Q-Symphony, kompatybilność z systemami multiroom, aktywny wzmacniacz głosu, wsparcia dual audio (Bluetooth), głośniki 4.2.2CH, 70 W (moc RMS)

Dolby Atmos, Dolby Digital Plus (MS12 5.1ch), Bluetooth Audio, funkcja adaptacji dźwięku+, Buds Audio Switch, dźwięk podążający za obiektem+, Q-Symphony, kompatybilność z systemami multiroom, aktywny wzmacniacz głosu, wsparcia dual audio (Bluetooth), głośniki 4.2.2CH, 70 W (moc RMS) Smart TV: system Tizen Smart TV, Smart Things, Media Home, rozpoznawanie głosy, przeglądarka internetowa, Wireless Dex, Multi View, wsparcie kamer mobilnych, wideorozmowy (Google Meet), Tryb Ambient+, muzyczna ściana

system Tizen Smart TV, Smart Things, Media Home, rozpoznawanie głosy, przeglądarka internetowa, Wireless Dex, Multi View, wsparcie kamer mobilnych, wideorozmowy (Google Meet), Tryb Ambient+, muzyczna ściana Gry: FreeSync Premium Pro, HGiG, Game Motion Plus, Mini Map Zoom, automatyczny tryb gry, dynamiczny korektor czerni, ultra szeroki widok w grach, Surround Sound

FreeSync Premium Pro, HGiG, Game Motion Plus, Mini Map Zoom, automatyczny tryb gry, dynamiczny korektor czerni, ultra szeroki widok w grach, Surround Sound Nadawanie: dwa tunery DVB-T2CS2/HEVC, HbbTV 2.0.3, CI+(1.4), TV Key, tuner analogowy

dwa tunery DVB-T2CS2/HEVC, HbbTV 2.0.3, CI+(1.4), TV Key, tuner analogowy Łączność: 4 × HDMI, 3 × USB, Ethernet, WiFi5, USB-C (wyłącznie dla kamery), gniazdo CI, wyjście audio cyfrowe (optyczne), Bluetooth 5.2, wejście RF

4 × HDMI, 3 × USB, Ethernet, WiFi5, USB-C (wyłącznie dla kamery), gniazdo CI, wyjście audio cyfrowe (optyczne), Bluetooth 5.2, wejście RF Zasilanie: klasa energetyczna G, czujnik eko, pobór mocy 0,5 W (tryb czuwania), Auto Power Saving, automatyczne wyłączanie zasilania

klasa energetyczna G, czujnik eko, pobór mocy 0,5 W (tryb czuwania), Auto Power Saving, automatyczne wyłączanie zasilania Wymiary: 1224,6 × 771,4 × 267,9 mm (zestaw z podstawą), 400 × 300 mm (standard VESA)

1224,6 × 771,4 × 267,9 mm (zestaw z podstawą), 400 × 300 mm (standard VESA) Masa: 23,9 kg (z podstawą)

23,9 kg (z podstawą) Zestaw: pilot TM2360E, dopasowany stojak studio, instrukcja obsługi, kabel zasilający

pilot TM2360E, dopasowany stojak studio, instrukcja obsługi, kabel zasilający Cena: 8-10 tys. zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)