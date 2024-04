Samsung szykuje nowe słuchawki. Oto, co o nich wiemy

Samsung szykuje sporo nowych produktów, które wkrótce pokaże światu. Jednym z nich mają być nowe słuchawki TWS (True Wireless Stereo), które zastąpią model sprzed dwóch lat.

Flagowe słuchawki TWS firmy Samsung, model Galaxy Buds2 Pro, zadebiutował na rynku w sierpniu 2022 roku, czyli niemal dwa lata temu. Czas więc najwyższy, by doczekały się następcy. Ma nim być model Galaxy Buds3 Pro, który wkrótce powinien ujrzeć światło dzienne.

Nadchodzące słuchawki, oznaczone symbolem EB-BR630ABY, pojawiły się na stronie TÜV SÜD, po otrzymaniu certyfikatu od tej organizacji. Dzięki temu poznaliśmy jedną z kluczowych specyfikacji nowego produktu, czyli pojemność baterii w etui ładującym. Z publikacji wynika, że wyniesie ona 500 mAh, czyli dokładnie tyle samo, co w przypadku słuchawek Galaxy Buds2 Pro.

Same słuchawki z 2022 roku mają wbudowane akumulatory o pojemności 58 mAh każdy. Pozwala to,, według producenta, na 5 godzin pracy z włączonym ANC (Active Noise Cancelling, aktywna redukcja szumów) lub 8 godzin z wyłączoną redukcją szumów. W połączeniu z energią zgromadzoną w etui ładującym, daje to do 18 godzin pracy na baterii. Jak to będzie wyglądać w przypadku nowych słuchawek, jeszcze nie wiemy.

Możemy się za to spodziewać, że Samsung wyposaży swój nowy produkt w funkcje wspierane przez sztuczną inteligencją. Galaxy AI w wydaniu na słuchawki Galaxy Buds2 Pro pozwala na tłumaczenie rozmów, zarówno tych prowadzonych przez telefon, jak i "face-to-face". W nadchodzącym modelu może być tego więcej, ale o tym przekonamy się za jakiś czas.

Kiedy premiera nowych słuchawek?

Samsung może zaprezentować swoje najnowsze słuchawki TWS podczas letniego wydarzenia Galaxy Unpacked 2024. Odbędzie się ono na początku lub w połowie lipca tego roku w Paryżu, czyli w miejscu, gdzie chwilę później wystartują Letnie Igrzyska Olimpijskie. Podczas tego wydarzenia swoją premierę będą miały nowe składane smartfony Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6, jak również zegarki z serii Galaxy Watch7.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, 91mobiles, Samsung

Źródło tekstu: 91mobiles