Galaxy M35 zaskakuje wyglądem. Pożegnanie z łezką

Samsung Galaxy M35 to kolejna nowość z Korei, która wkrótce doczeka się swojej premiery. Wiemy już, jak smartfon będzie wyglądał. To kolejny średniak, w którym producent zadbał o nieco bardziej elegancki wygląd.

Samsung Galaxy M35 pojawia się już w przeciekach od jakiegoś czasu, a jego premiera zbliża się coraz większymi krokami. Choć pełna specyfikacja urządzenia nie jest znana, wszystko wskazuje na to, że będzie to model zbliżony możliwościami do Galaxy A35, ale z większym akumulatorem i być może tańszy. Ponieważ poprzedni model Samsung Galaxy M34 jest dostępny na polskim rynku, bardzo możliwe, że Galaxy M35 również do nas trafi.

Zobacz: Samsung Galaxy M35 5G już w drodze. Jest trochę jak Galaxy A35

Jak wygląda Galaxy M35 ujawnił Evan Blass (@evleaks), który z renderów nowego modelu przygotował animacje 360 stopni. Jak widać, nadchodząca nowość to kolejny średniak Samsunga, w którym producent przyłożył się do wyglądu.

Galaxy M35 w/ 6000mAh battery. pic.twitter.com/YurAXnk8c2 — Evan Blass (@evleaks) May 16, 2024

Znika wreszcie wycięcie w kształcie łezki (czy też litery U) w ekranie, zamiast tego aparat selfie umieszczony jest w okrągłym otworze, jak we flagowcach. Bryła smartfonu bardziej przypomina też Galaxy S24, choć dość grube ramki wokół ekranu zdradzają jednak, że to średnia półka. W sumie smartfon kojarzy się też z Galaxy A35.

Z dotychczasowych doniesień wynika, że Galaxy M35 to smartfon z ekranem Super AMOLED 6,6 cala Full HD+. Jego sercem jest układ Exynos 1380 wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Sekcję foto stworzy główny aparat 50 Mpix z OIS i przedni 13 Mpix. Największym atutem telefonu będzie akumulator 6000 mAh z ładowaniem 25 W, większy niż w Galaxy A35 (5000 mAh). Galaxy M35 ma plastikową obudowę w kolorach szarym, granatowym i jasnoniebieskim.

Zobacz: Samsung Galaxy A35 – test. Polacy pokochają ten smartfon

Zobacz: Galaxy C55 zadebiutował. Kolejny tani samsung z układem Snapdragon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Evan Blass