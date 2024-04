Samsung Galaxy M35 5G już w drodze. Jest trochę jak Galaxy A35

Samsung rozbudowuje serię Galaxy M. Po smartfonie Galaxy M55, który trafił właśnie do sprzedaży w polskich sklepach koreański producent przygotowuje się do premiery niżej pozycjonowanego modelu Galaxy M35 5G.

Seria Galaxy M pozostawała dotąd w cieniu bardzo popularnej linii Galaxy A, jednak nowy Galaxy M55, który wczoraj wszedł do sprzedaży w polskich sklepach, dowodzi, że Samsung jej nie porzucił i cały czas ją rozwija. Teraz portfolio producenta uzupełni Galaxy M35 5G.

Galaxy M35 5G został już miesiąc temu dostrzeżony w bazie danych Geekbench, która ujawniła jego oznaczenie kodowe SM-M356B oraz część specyfikacji. Choć nie brakuje podobieństw do Galaxy A35 5G, nie jest to do końca ten sam model.

W teście Geekbench 6.2 Galaxy M35 5G uzyskał 656 punktów na jednym rdzeniu oraz 1967 na wielu rdzeniach. Benchmark ujawnił, że telefon napędzany jest przez układ Exynos 1380, któremu towarzyszy 6 GB RAM.

Wczoraj i dziś smartfon został dostrzeżony w nowych źródłach informacji: bazach danych organizacji certyfikacyjnych BIS, FCC, Dekra i Bluetooth SIG, a w Indiach, gdzie ten model zadebiutuje zapewne w pierwszej kolejności, jest już nawet dostępna strona pomocy poświęcona Galaxy M35 5G.

Z nowych informacji wynika też, że Galaxy M35 5G zapewnia łączność 5G, LTE, co jest oczywiste, ma także NFC i Dual SIM, a do zasilania akumulatora użytkownicy wykorzystają ładowarkę 25 W. Pojemność akumulatora ma być większa niż w Galaxy A35 – jest to 5880 mAh, co producent będzie przedstawiał jako 6000 mAh. Galaxy M35 5G wejdzie na rynek z Androidem 14 i prawdopodobnie interfejsem One UI 6.1.

Inne dane techniczne pozostają na razie tajemnicą, ale można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że telefon otrzyma ekran AMOLED 6,5 lub 6.6 cala i główny aparat 50 Mpix.

Plany Samsunga dotyczące sprzedaży Galaxy M35 5G pozostają na razie niejasne, ale wizyty telefonu w tak wielu urzędach certyfikacyjnych wskazuje, że premiera jest tuż za rogiem i obejmie nie tylko Indie. Niewykluczone, że śladem Galaxy M55 telefon dotrze też do Polski.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Opracowanie własne