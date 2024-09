Doogee V40 Pro, pancerniak jak ROG Phone. Już wchodzi do sprzedaży

Producent pancernych telefonów Doogee oficjalnie zaprezentował nowy smartfon Doogee V40 Pro. To bardzo ciekawie zapowiadający się model o dużej mocy i stylistyce kojarzącej się z serią ROG Phone.

Czasy, gdy pancerne smartfony wyposażane były w przestarzałe, powolne układy i nie zachwycały wydajnością dawno odeszły już w niepamięć, a nowy Doogee V40 Pro to kolejny model, który może zainteresować nie tylko tych, którzy szukają wytrzymałego telefonu „na budowę”, ale także bardziej wymagających użytkowników.

Doogee V40 Pro, pancerniak dla graczy?

Doogee V40 Pro napędzany jest przez układ MediaTek 7300 (2,5 GHz), a więc stosunkowo wydajną jednostkę w litografii 4 nm, czyli procesie technologicznym stosowanym w topowych układach SoC. W szybkiej pracy pomaga 16 GB pamięci RAM LPDDR5, a na dane użytkownik otrzymuje 512 GB pamięci wewnętrznej. Może też dołożyć kartę microSD 2 TB.

Choć Doogee V40 Pro pod względem wytrzymałości jest typowym pancerniakiem (IP68, IP69K, MIL-STD-810-H), to z wyglądu nawiązuje trochę do smartfonów gamingowych. Najbardziej może się kojarzyć z telefonami Asus ROG Phone. To one dostarczyły inspiracji na dodatkowy, tylny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,47 cala. Choć dodatkowe ekrany nie są niczym nowym u Doogee, ten ma zupełnie inny kształt – jest podłużny, ma dynamiczne, skośne obramowanie i został umieszczony z boku obudowy – niemal identycznie jak w gamingowych telefonach ROG Phone. Producent zresztą wprost określa to wzornictwo jako e-sportowe, a telefon poleca także do gier.

Główny ekran w Doogee V40 Pro to matryca IPS o przeciętnej 6,78 cala w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. W okrągłym wycięciu na aparat znajdziemy jednostkę 32 Mpix do zdjęć selfie. Główną sekcję foto tworzy aparat 200 Mpix, któremu pomagają: aparat szerokokątny 8 Mpix, aparat z teleobiektywem 8 Mpix oraz aparat noktowizyjny 20 Mpix.

Doogee V40 Pro pozwoli połączyć się z sieciami 5G i Wi-Fi 6, a z akcesoriami przez Bluetooth 5.2. Nie zabrakło oczywiście NFC.

Akumulator po pojemności 8680 mAh w połączeniu z wydajnym układem 4 nm powinien zapewnić bardzo długi czas pracy, a producent obiecuje 2 doby rozmów i blisko 18 godzin odtwarzania wideo. Doogee V40 Pro może być ładowany z mocą 33 W.

Mimo sporego akumulatora producentowi udało się zachować relatywnie niewielką grubość jak na telefon pancerny – 16,3 mm. Wszystkim zarządza Android 14 z interfejsem producenta Doogee OS 4.0.

Doogee V40 Pro będzie dostępny w przedsprzedaży od 1 października, a do pełnej oferty wejdzie 20 października. Już teraz jednak można go kupić na AliExpress, gdzie kosztuje ok. 2400 zł. Jak to jednak bywa z ofertami w chińskich sklepach, ostateczna cena po premierze w październiku może być nawet o kilkaset złotych niższa.

