Oto tablet na apokalipsę zombie. Ma pancerną obudowę i termowizję

Ulefone wprowadza do sprzedaży swój najnowszy tablet Armor Pad 4 Ultra, w tym wersję z aparatem i kamerą termowizyjną.

Seria tabletów Ulefone Armor Pad 4 była niedawno pokazywana na targach IFA 2024, jednak dotąd te interesujące urządzenia nie istniały w realnej ofercie producenta. Teraz oficjalnej premiery rynkowej doczekał się Armor Pad 4 Ultra w dwóch wersjach i można już go kupić, choć nie należy do najtańszych.

Pancerny tablet, który „ma wszystko”

Ulefone Armor Pad 4 Ultra to pancerny tablet o ponadprzeciętnej wytrzymałości na upadki, działanie pyłu i wody oraz innych czynników zewnętrznych. Spełnia normy IP68 i IP69K oraz przeszedł testy MIL-STD-810H. Z tyłu obudowy, jak w poprzednich tabletach Ulefone’a, umieszczona jest ogromna lampa LED o jasności 1100 lumenów, zastępująca latarkę i lampę kempingową.

Z przodu znalazł się ekran IPS o przekątnej 10,36 cala w rozdzielczości 2K. Niestety, maksymalna jasność wyświetlacza deklarowana jest na 500 nitów, co niezbyt sprawdzi się w ostrym słońcu.

Sercem urządzenie jest znacznie nowszy niż w poprzednikach układ Dimensity 6300 z wbudowanym modemem 5G, który można wykorzystywać do połączeń z internetem poza zasięgiem Wi-Fi.

W pracy tabletu pomaga 8 GB pamięci RAM (+8 GB wirtualnego RAM), a na własne pliki użytkownik otrzymuje 256 GB pamięci wewnętrznej, może też zamontować kartę microSD do 2 TB.

Armor Pad 4 Ultra zapewnia łączność LTE i 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i NFC z płatnościami Google. Na obudowie znajdziemy głośniki stereo i port audio 3,5 mm. Co ważne, jest też czytnik linii papilarnych.

Sekcja foto w Ulefone Armor Pad 4 Ultra jest dość bogata, jak na tablet – z tyłu znalazł się aparat 50 Mpix, a z przodu 32 Mpix. Dodatkowo jest też edycja tabletu pod nazwą Thermal Version z aparatem termicznym wykorzystującym czujnik ThermoVue o termicznej rozdzielczości 160 x 120 i zakresie działania od -10 do 550 stopni C z czułością 3 stopnie.

Ulefone Armor Pad 4 Ultra został też wyposażony w złącze uSmart, które pozwala podłączać specjalne, zewnętrzne akcesoria Ulefone, jak endoskop i mikroskop.

Pokaźny akumulator 11 800 mAh można lądować z mocą 33 W przewodowo lub 10 W po zadokowaniu przez port uSmart. Wszystkim zarządza Android 14.

Ulefone Armor Pad 4 Ultra trafił już do sprzedaży na AliExpress, gdzie jego cena zaczyna się od ok. 2400 zł. Nie jest to mało, ale między 1 a 10 października ma trwać promocja, gdy tablet ma być tańszy nawet o połowę. Producent przygotował też bogaty zestaw akcesoriów, np. uchwyt do samochodu czy montowany na śruby pasek na dłoń – znany już z poprzednich Armor Padów.

Prawdopodobnie wkrótce Armor Pad 4 Ultra dotrze też do Polski, jednak wtedy jego cena może oscylować wokół 3 tys. zł.

