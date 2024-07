Ulefone Armor 27T Pro: termowizja i noktowizja w pancernym wydaniu

Ulefone wprowadził do swojego portfolio kolejny pancerny smartfon – Armor 27T Pro. Urządzenie kusi termowizją, łącznością 5G i sporym akumulatorem. Jednocześnie do oferty wchodzi bliżniaczy Armor 27 Pro bez aparatu FLIR.

Ulefone Armor 27T Pro to dość zaskakujący sprzęt – dwa miesiące temu zadebiutował Ulefone Armor 25T Pro, który wygląda bardzo podobnie i ma bardzo podobne funkcje, w tym także termowizję. Na pierwszy rzut oka to ten sam telefon, ale tak nie jest – nowość ma kilka ulepszeń.

Zobacz: Ulefone Armor 25T Pro: tani pancerniak z termowizją i noktowizją

Ulefone Armor 27T Pro jest większy i ma większy akumulator

Debiutujący Ulefone Armor 27T Pro jest cięższy (441 g) i grubszy (18,5 mm) niż poprzednik, a jego konstrukcja doczekała się dodatkowych wzmocnień na boku obudowy – są tam duże, metalowe listwy. Smartfon ma wyraźnie bardziej pancerniakowy charakter, został też wyposażony w większy akumulator o pojemności aż 10 600 mAh. Można go ładować z mocą 33 W przewodowo lub 30 W bezprzewodowo. Jest też bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

Nowość Ulefone’a zapewnia pełną odporność na trudne warunki zgodnie z normami IP68 i IP69K oraz wymogami testów MIL-STD-810H. Smartfon wytrzyma skrajne temperatury od nawet -30 do 55 stopni C.

Ulefone Armor 27T Pro otrzymał ekran IPS o przekątnej 6,78 cala, w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2460) i z odświeżaniem 120 Hz. Zabezpieczeniem jest szkło Gorilla Glass Victus.

Moc do pracy dostarcza układ MediaTek Dimensity 6300 (6 nm, do 2,4 GHz) z wbudowanym modemem 5G i łącznością Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Nowy model otrzymał też spory zapas pamięci: 12 GB RAM LPDDR4X oraz 256 GB pamięci masowej UFS 2.2. Nie zabrakło rozszerzenia microSD na karty do 2 TB.

Atutem Armora 27T Pro może okazać się aparat termowizyjny z czujnikiem FLIR Lepton o rozdzielczości termicznej 80 x 60, działający w zakresie od -10 do 450 stopni C. Do dyspozycji użytkownik otrzymuje aplikację MyFLIR Pro App.

Termowizji towarzyszą: główny aparat 50 Mpix (ISOCELL GN1, obiektyw f/1,95, stabilizacja EIS) i noktowizyjny 64 Mpix (OV64B1B, f/1,79), który dzięki wspomaganiu podczerwieni może robić czarno-białe zdjęcia w kompletnej ciemności. Z przodu znalazł się aparat selfie 32 Mpix (Samsung GD1, f/2,45).

/images/2024/07/Ulefone-Armor-27T-Pro--specyfikacja-06.jpg

Wszystkim zarządza Android 14.

Jest też Ulefone Armor 27 Pro

W ofercie producenta pojawił się też model Ulefone Armor 27 Pro – ma identyczną specyfikację, ale zabrakło w nim modułu FLIR – zamiast tego smartfon został wyposażony w aparat szerokokątny 50 Mpix.

Obydwa smartfony są już na AliExpres, ale pełna sprzedaż ma ruszyć 19 sierpnia, wtedy też poznamy ich ostateczne ceny.

Zobacz: Doogee prezentuje bardzo płaskie pancerniaki Blade10 i Blade10 Pro

Zobacz: Oukitel WP50: tani pancerniak 5G w eleganckim wydaniu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ulefone

Źródło tekstu: Opracowanie własne