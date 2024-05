Ulefone Armor 25T Pro: tani pancerniak z termowizją i noktowizją

Firma Ulefone wprowadza nowy pancerny smartfon Armor 25T Pro. Urządzenia łączy przystępną cenę z ciekawymi funkcjami fotograficznymi – termowizją i noktowizją.

Ulefone zapowiada debiut telefonu Armor 25T Pro, który oficjalnie będzie dostępny od 1 czerwca, ale już teraz doczekał się swojej strony na AliExpress. Obecnie jego cena wynosi w tym sklepie około 1630 zł (z VAT), jednak w dniu premiery telefon ma być dostępny za 289 USD, co ostatecznie powinno dać razem z VAT kwotę około 1389 zł. To stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę moduł termowizji, który zazwyczaj mocno winduje ceny.

Ulefone Armor 25T Pro – co już o nim wiadomo?

Z zapowiedzi producenta wynika, że Ulefone Armor 25T Pro to w pełni pancerny smartfon zgodny z normami odporności na pył i wodę IP68 i IP69K. Nie zabrakło zgodności z wymogami testów MIL-STD-810H, a ekran chroni szkło Gorilla Glass Victus.

Telefon jest wyposażony w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 120 Hz. Pod maską znalazł się układ MediaTek Dimensity 6300, czyli stosunkowo nowa jednostka w litografii 6 nm, zapewniająca łączność 5G. Za wydajność smartfonu będzie także odpowiadać pamięć RAM o wielkości 6 GB LPDDR4X (+6 GB wirtualnego RAM-u), a na dane użytkownik otrzyma 256 GB pamięci UFS 2.1 i rozszerzenie microSD 2 TB.

Obiecująca zapowiada się sekcja foto. Główny aparat ma 50 Mpix (ISOCELL GN1), towarzyszy mu aparat noktowizyjny 64 Mpix, który dzięki wspomaganiu podczerwieni może robić czarno-białe zdjęcia w kompletnej ciemności. Z przodu znalazł się aparat selfie 32 Mpix (Samsung GD1).

Osobny dodatek to aparat termowizyjny, który wykorzystuje czujnik ThermoVue o rozdzielczości termicznej 160 x 120. Moduł ten działa za zakresie temperatur od -20 stopni C aż do 550 stopni C, a producent obiecuje dokładność do 3 stopni C. Maksymalny dystans działania czujnika ma sięgać nawet 1000 metrów. Nie jest jednak jasne, jaka będzie finalna rozdzielczość zdjęć i filmów termowizyjnych.

Ulefone Armor 25T Pro ma tylko 12,5 mm grubości, czyli niewiele jak na pancerniaka, choć sporo jednak waży – 326 g. Relatywnie płaska obudowa wiąże się z wykorzystaniem mniejszego niż zazwyczaj akumulatora o pojemności 6500 mAh ładowanego przewodowo z mocą 33 W lub bezprzewodowo 30 W. Smartfon ma też indukcyjne ładowanie zwrotne. Wszystkim dyryguje Android 14.

