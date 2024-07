Doogee prezentuje bardzo płaskie pancerniaki Blade10 i Blade10 Pro

Pancerne telefony nie muszą być grube jak cegła – stara się udowodnić firma Doogee. Chiński producent przedstawił dwa nowe modele Blade10 i Blade10 Pro, które wyróżniają się płaskimi obudowami.

Wzmocnione telefony często mają grubość 2 czy nawet 3 cm, natomiast Doogee Blade10 i Blade10 Pro wyróżniają się zgrabnym profilem zaledwie 10,7 mm. Producent przechwala się, że to najcieńsze pancerniaki na świecie, co nie jest prawdą – na przykład Samsung Galaxy Xcover6 Pro ma tylko 9,9 mm, a starsze modele jeszcze mniej – ale faktem jest, że Blade10 i Blade10 Pro prezentują się zgrabnie i mogą zainteresować użytkowników, którzy poszukują czegoś lekkiego (240 g), ale jednocześnie wytrzymałego

O wytrzymałość modeli Blade10 i Blade10 Pro nie powinniśmy się obawiać – smartfony spełniają normy IP68, IP69K, przeszły testy MIL-STD-810-H, a tylne części obudowy mają karbowe wykończenie, zwiększające odporność na uszkodzenia mechaniczne. Jedna z wersji, szara powinna spodobać się entuzjastom wzorów kamuflażowych.

Niestety, mocy nie mają zbyt wiele...

Do tego momentu wygląda to jak ideał. Niestety obydwa modele to typowe budżetowce do najprostszych zastosowań. Blade10 i Blade10 Pro mają ekrany IPS o przekątnej 6,56 cala, w rozdzielczości HD+, z odświeżaniem 90 Hz i maksymalną jasnością 400 nitów.

Sercem obydwu modeli jest bardzo mało wydajny układ Unisoc T606, któremu pomaga 4 lub 6 GB pamięci RAM. Wewnętrznej jest 128 lub 256 GB. Smartfony zapewniają podstawowe funkcje komunikacyjne – LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 – ale zabrakło wsparcia dla NFC. Płaska obudowa wymusiła też zastosowanie akumulatorów 5150 mAh z ładowaniem 10 W, znacznie mniejszych niż w typowych „cegłach”.

Sekcje aparatów też są skromne – w Doogee Blade10 z tyłu znalazła się matryca 16 Mpix, a z przodu 8 Mpix. Blade10 Pro zapowiada się nieco lepiej – główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix, przedni to również 8 Mpix.

Doogee Blade10 i Blade10 Pro zarządzane są przez system Android 14. Co ciekawe, Doogee chwali się wsparciem dla Widevine L1, co gwarantuje lepsza jakość filmów VOD, ale na takich ekranach raczej trudno cieszyć się dobrym obrazem.

Atutem telefonów może okazać się cena – Doogee Blade10 kosztuje na AliExpress 520 zł, a Doogee Blade10 Pro – 590 zł (z wliczonym VAT).

Zobacz: Oukitel WP50: tani pancerniak 5G w eleganckim wydaniu

Zobacz: Doogee V40 Pro nadciąga. Pierwszy pancerniak z AI

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Doogee