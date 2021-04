Blackview oficjalnie debiutuje w Polsce. Ma pancerny model z 5G

Blackview oficjalnie debiutuje na polskim rynku. Ta chińska marka jest dobrze znana użytkownikom pancernych telefonów, które dotąd Polacy kupowali tylko na AliExpress lub w podobnych sklepach w Azji. Teraz bezpieczne zakupy sprzętu Blackview z gwarancją możliwe są w sieci Media Expert.

Blackview specjalizuje się w produkcji wzmacnianych smartfonów do zadań specjalnych, ale ma też zwykle telefony do codziennego zastosowania. Obecnie flagową linię tworzą modele: Blackview BV9900 Pro, wodoodporny i wyposażony m.in. w kamerę termowizyjną oraz sensory temperatury, ciśnienia i wilgotności, a także Blackview BL6000 Pro będący jednym z pierwszych na świecie odpornych smartfonów 5G. Oficjalnym dystrybutorem produktów Blackview w Polsce jest firma MB Mobile.

Blackview BV9900 Pro

Wszystkie pancerne modele Blackview spełniają normy IP68 i IP69K oraz standard militarny MIL-STD-810G, co oznacza, że są odporne na kurz, pył, wodę i inne uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu będą idealne szczególnie podczas aktywności sportowych i rekreacyjnych, ale także podczas pracy w terenie.

W ofercie dostępnych jest obecnie aż 15 wzmacnianych smartfonów, wśród których poza modelem z 5G oraz modelem z termowizją FLIR, są urządzenia wyposażone w takie dodatki, jak pulsometr, barometr, skaner 2D Honeywell czy czujnik jakości powietrza (VOC). Firma przygotowała również 4 modele standardowych, niepancernych smartfonów ze średniej półki, które sprawdzą się w zwykłym, codziennym użytkowaniu. Wszystkie dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych.

Dystrybutor produktów Blackview, firma MB Mobile, wszystkim użytkownikom, którzy nabyli telefon w oficjalnej dystrybucji, zapewnia serwis i naprawę gwarancyjną w Polsce, zgodnie z procedurami producenta oraz aktualizacje oprogramowania.

Blackview BL6000 Pro: pancernik z 5G

To jedna z pierwszych na polskim rynku propozycji smartfonu wzmacnianego, wyposażonego w moduł 5G, działającym we wszystkich typach sieci nowej generacji w pasmach N1 i N41 oraz pozostałych. BL6000 Pro sprawdzi się w każdych warunkach zewnętrznych – tryb Ice Mode umożliwia korzystanie z czterech podstawowych jego funkcji (dzwonienie, pisanie wiadomości, obsługa kontaktów i aparat), nawet wtedy, gdy temperatura spadnie do -30 stopni C, a wykorzystanie technologii chłodzenia cieczą chroni go przed przegrzaniem.

Wzmocniona konstrukcja sprawi, że przetrwa upadek z wysokości 1,5 m, a także wytrzyma do pół godziny w wodzie o głębokości do 1,5 m, dzięki czemu może sprawdzić się m.in. podczas nagrywania pod wodą.

Blackview BL6000 Pro

Dzięki baterii 5280 mAh smartfon wytrzyma do 480 godzin w trybie czuwania, do 24 godzin samych rozmów i aż do 11 godzin oglądania wideo. Pozwoli także na granie w gry do 10 godzin oraz do 35 godzin słuchania muzyki.

W BL6000 Pro działającym na systemie Android 10, zastosowano procesor MediaTek Dimensity 800, pamięć RAM o pojemności 8 GB (LPDDR4), 265 GB (UFS 2.1) pamięci na dane oraz wyświetlacz IPS o przekątnej 6.36 cala z rozdzielczością 2300 × 1080 pikseli, ochraniany przez szkło Gorilla Glass 3.

Blackview BL6000 Pro

Smartfon wyposażony jest także w aparat tylny, składający się z trzech obiektywów z głównym o rozdzielczości 48 Mpix (Sony IMX582) oraz kamerą o rozdzielczości 13 Mpix z kątem widzenia 125 stopni, która ułatwia robienie zdjęć panoramicznych oraz portretów, a także przednią kamerą 16 Mpix do selfie wspomaganą przez sztuczną inteligencję. Ponadto urządzenie posiada czytnik linii papilarnych oraz moduł NFC.

