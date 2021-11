Piekło zamarzło: Apple pozwoli na samodzielną naprawę iPhone'a

Masz iPhone'a 12 lub 13 i lubisz majsterkować? Apple ogłosił program Self Service Repair, dzięki któremu udostępni użytkownikom części, narzędzia i instrukcje, by wykonać samodzielną naprawę tych smartfonów.

Firma Apple znana była między innymi z tego, że raczej nie pozwalała na wykonywanie napraw swoich produktów poza serwisami, najlepiej autoryzowanymi. Teraz się to zmieni, wraz z ogłoszonym programem Selfe Service Repair. W jego ramach amerykański gigant dostarczy części, narzędzia oraz instrukcje, dzięki którym użytkownik iPhone'a 12 lub iPhone'a 13 będzie mógł sam naprawić swoje urządzenie, jeśli tylko wystarczy mu umiejętności. Co więcej, program ma z czasem objąć kolejne produkty, komputery Mac z układem M1.

W początkowej fazie programu dostępne będą najczęściej serwisowane moduły, takie jak wyświetlacz, bateria i aparat fotograficzny. W przyszłym roku mają się pojawić kolejne.

Stworzenie większego dostępu do oryginalnych części Apple daje naszym klientom jeszcze większy wybór, jeśli konieczna jest naprawa. W ciągu ostatnich trzech lat Apple prawie podwoił liczbę punktów serwisowych z dostępem do oryginalnych części, narzędzi i szkoleń, a teraz zapewniamy opcję dla tych, którzy chcą dokonać naprawy we własnym zakresie.

– powiedział Jeff Williams, dyrektor operacyjny Apple

Naprawa samoobsługowa

Aby upewnić się, że klient może bezpiecznie wykonać naprawę, Apple dostarczy mu odpowiednią instrukcję naprawy. Następnie będzie on mógł złożyć zamówienie na oryginalne części i narzędzia firmy Apple w sklepie Apple Self Service Repair Online Store. Osoby, które po naprawie oddadzą zużytą część do recyklingu, otrzymają za to zapłatę.

Nowy sklep będzie oferował ponad 200 pojedynczych części i narzędzi, umożliwiając klientom wykonanie najczęstszych napraw w iPhone'ach 12 i iPhone'ach 13. Jak podkreśla Apple, Self Service Repair przeznaczony jest dla osób posiadających wiedzę i doświadczenie w naprawie urządzeń elektronicznych. Dla zdecydowanej większości klientów wizyta u w profesjonalnym serwisie, który korzysta z oryginalnych części firmy, wciąż pozostanie najbezpieczniejszym i najbardziej niezawodnym sposobem na naprawę posiadanego urządzenia.

Użytkownicy sprzętu firmy z Cupertino mogą skorzystać z ponad 5 tys. autoryzowanych serwisów Apple oraz 2,8 tys. niezależnych punktów naprawy na całym świecie. W każdym z nich serwisanci mają dostęp do oryginalnych części, narzędzi oraz podręczników dotyczących naprawy.

