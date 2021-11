Tak według patentów mógłby wyglądać Apple Car

Firma Vanarama na podstawie wniosków patentowych Apple przygotowała projekt tego, jak mógłby wyglądać Apple Car.

Nie jest tajemnicą, że Apple pracuje nad elektrycznym samochodem. Chociaż firma z Cupertino nie przyznała tego otwarcie, to sugerują to liczne plotki oraz wnioski patentowe, składane przez nadgryzione jabłko. Te czasami dotyczą technologii, które mogłyby być użyte w samochodzie, a czasami są czymś w rodzaju zapowiedzi przyszłości. Okazuje się jednak, że na ich podstawie można dużo wywnioskować.

Apple Car według patnetów

Na podstawie patentów składanych przez Apple firma Vanarama z Wielkiej Brytanii stworzyła projekt tego, jak mógłby wyglądać Apple Car. Wyraźnie widać tutaj inspirację Cybertruckiem marki Tesla. Jest też kilka elementów zaczerpniętych bezpośrednio z komputerów firmy z Cupertino, jak np. świecące logo z nadgryzionym jabłkiem czy też grill w stylu Maców Pro.

Ciekawie prezentuje się też wnętrze. Deska rozdzielcza składa się z jednego, wielkiego ekranu, w którym poszczególne elementy można ustawiać według własnych preferencji. Jeden z patentów Apple wspomina o ulepszonej wersji Siri, która w Apple Car mogłaby zarządzać klimatyzacją w samochodzie, nawigacją oraz poszczególnymi funkcjami, jak chociaż tempomat.

Oczywiście powyższe to tylko projekt. Co prawda bazuje na patentach Apple, ale nadal to tylko czyjaś wizja i czyste spekulacje.

Źródło zdjęć: Vanarama

Źródło tekstu: wccftech