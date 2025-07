Śląsk walczy o miejsce na mapie AI. Będzie osobna strategia i centrum badań

Niedawno światło dzienne ujrzała mapa Ministerstwa Cyfryzacji pokazująca ośrodki wiodące i wspomagające rozwój polskiej sztucznej inteligencji. Burzę na Śląsku wywołało to, że ośrodkami wiodącymi mają być jedynie Warszawa, Wrocław, Kraków i Poznań. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia była jedynie w grupie ośrodków wspomagających.

Katowice będą ważnym miejscem na mapie AI

Bardzo szybko przystąpiono do działania. Do Katowic przyjechał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Zapowiedział on stworzenie osobnego programu rozwoju sztucznej inteligencji w oparciu o potencjał Górnego Śląska i Zagłębia.