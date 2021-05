Lubicie NieR: Automata? Pojawia się zwiastun mobilnej gry NieR Re[in]carnation

Pojawił się zwiastun nadchodzącej gry mobilnej NieR Re[in]carnation. Będzie ona dostępna również w Europie.

Azja słynie z gier mobilnych, które najczęściej działają jako gry typu gacha. To właśnie z tamtego rejonu świata pochodzą najbardziej dochodowe gry mobilne. Z Chin wywodzą się Honor of Kings i Genshin Impact, natomiast z Japonii Fate/Grand Order. W lutym na rynku pojawiła się z kolei gra NieR Re[in]carnation. Jest ona obecnie dostępna jednak tylko w Japonii. Nie znaczy to jednak, że tak pozostanie na stałe. Na początku maja dowiedzieliśmy się, że wreszcie skończyły się prace nad angielskim tłumaczeniem do gry.

Teraz z kolei pojawił się oficjalny anglojęzyczny zwiastun do gry. Rozpoczęła się również rejestracja użytkowników. To kolejny tytuł z uniwersum Drakengard i NieR. Tak jak NieR zaczął jako spin-off Drakengardu, tak nowa gra mobilna jest luźno powiązana z dotychczasowymi grami, takimi jak NieR: Automata czy Replicant. Gra będzie dostępna w Europie i będzie bezpłatna. Dla chętnych dostępne będą mikrotransakcje. Tytuł będzie możliwy do pobrania zarówno na iOS, jak i na Androidzie. Niedługo ruszy zamknięta beta.

Źródło tekstu: animenewsnetwork, wł