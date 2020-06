Gra Dead Cells jest już na Androidzie. Przez pierwszy tydzień ze zniżką 10%

W kilka miesięcy po premierze na iOS, do sklepu Google trafiła długo oczekiwana przez fanów gatunku gra Dead Cells. Początkowa premiera zapowiadana była na lato, ale już teraz można kupić ten tytuł i spróbować swoich sił w morderczej rozgrywce w stylu roguevania.

Dead Cells to produkcja, która użytkownikom komputerów PC i konsol znana jest już od dwóch lat, a od 2019 roku – także posiadaczem urządzeń z logo w kształcie jabłuszka. Gra łączy gatunki roguelike i metroidvania, co doprowadziło do stworzenia jeszcze jednej kombinacji stylistycznej – roguevanii.

Zobacz: Xbox Series X da nowe życie starszym grom

O co tu chodzi? W Dead Cells gracz porusza się lokacjach w klimacie gier platformowych – mrocznych korytarzach, zamkowych murach i dziedzińcach, lochach i podziemnych przejściach, unikając ataków licznych wrogów i śmiercionośnych przeszkód. Żeby było ciekawej, nie jest to powtarzalny wzór lokacji, lecz układ generowany od nowa wraz z każdym przejściem. Inną cechą to permanentna śmierć, która wymaga rozpoczęcia rozgrywki od początku. Bohater w grze otrzymuje przy tym ogromny wybór broni, którymi może siać zniszczenie na różne sposoby, ma też w zanadrzu cały arenal wyposażenia dodatkowego, jak tarcze i pułapki. Pojedynki z bossami i ich pomocnikami stanowią zawsze prawdziwe wyzwanie, często kończące się zakończeniem żywota.

Takie podejście do gry, połączone z barwną grafiką w stylu ośmiobitowych pikseli, pełną efektów oraz dynamiczną akcją, sprawiło, że Dead Cells została doskonale przyjęta przez recenzentów, jak i samych graczy.

Zobacz: Darmowe gry w Humble Store i Epic Games

W mobilnej wersji autorzy gry wprowadzili kilka ułatwień, które mają sprawić, że rozgrywka będzie dostosowana do możliwości niewielkich ekranów smartfonów, na przykład automatyczny atak czy personalizacja przycisków.

Nasz redaktor ArecaS już pogrążył się w świecie Dead Cells na Androida, a jego pierwsze wrażenia są pozytywne:

Jak na razie wygląda OK. Jest szybko, sterowanie w miarę daje rade, choć to szybka i diabelnie precyzyjna gra, wiec wiadomo, że na smartfonie jest trudno. Graficznie nie mam porównania z konsolami, ale wygląda w porządku. Na Xiaomi Mi 9T Pro ze Snapem 855 bez problemu trzyma 60 FPS.

Dead Cells na Androida kosztuje 34,99 zł – przez pierwszy tydzień ze zniżką 10%. Gra jest dostępna w sklepie Google Play.

Zobacz: Co z tym PlayStation 5? Prezentacja gier przesunięta

Zobacz: Borderlands: The Handsome Collection za darmo w Epic Games