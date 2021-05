Gra mobilna z Boku no Hero Academia dostępna w Europie, a niedługo zadebiutują kolejne Digimony

W Europie na Androidzie oraz iOS dostępna jest gra My Hero Academia: The Strongest Hero . Niedługo na świecie pojawią się też nowe mobilne Digimony.

Boku no Hero Academia to jedna z najpopularniejszych serii anime. Doczekaliśmy się pięciu sezonów anime, gier, filmów, a wszystko to na podstawie mangi, która zaczęła się w 2014. Jej tomiki sprzedały się na świecie w ponad 50 milionach egzemplarzy. Ostatni sezon anime stał się za to absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę fanów, którzy śledzili debiut nowego sezonu. Udało się pokonać ostatni sezon Attack on Titan i drugi (finałowy) sezon Yakusoku no Neverland. Teraz gra mobilna My Hero Academia: The Strongest Hero oficjalnie zadebiutowała poza Japonią na Androidzie oraz iOS. W zeszłym roku tytuł pojawił się w Kraju Kwitnącej Wiśni, teraz z kolei przyszedł czas na Europę. Zagrać można po angielsku. Dostępnych jest 12 postaci, każda ze swoimi mocami.

Jednocześnie niedługo w Chinach (a potem pewnie i na całym świecie) pojawi się kolejna gra mobilna typu gacha. Będzie to Digimon New Century. Pojawi się tam aż 300 digimonów, którymi będzie można grać. Pojawiło się już wiele innych gier z tego uniwersum, tutaj będzie jednak można przeżyć jeszcze raz całą historię znaną fanom serii. Digimony nie dorównały co prawda popularnością Pokemonom, ale one także miały lata temu swoich fanów na polskich podwórkach.

Źródło tekstu: mobigaming, animemojo