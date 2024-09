ZUS szaleje. Wypłacił już ponad miliard, a to jeszcze nie koniec

ZUS wypłaca i wypłaca. Ze swojej kasy pozbył się już 1,1 miliarda złotych. Jak widać, mimo inflacji i narzekań, że to groszowe wsparcie, program Dobry start cieszy się wyjątkową popularnością. Dla wszystkich, którzy się spóźnili, mamy dobrą wiadomość.

Dobry start idzie jak burza

ZUS przyznał do tej pory ponad 4 miliony świadczeń na wyprawki szkolne, w ramach programu Dobry start. Instytucja wypłaciła do tej pory 1,1 miliard złotych. Ale to nie koniec. Rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski, zapewnia, że przygotowywane są kolejne wypłaty.

Dobry start - gdzie złożyć wniosek?

Wniosek do ZUS-u można złożyć na kilka sposobów. Przekazanie dokumentów musi się jednak odbyć drogą elektroniczną, najwygodniej zrobimy to przez aplikację mobilną mZUS. Wartą pobrać jej zaktualizowaną wersję, bowiem wzbogaciła się ona ostatnio o sporo nowych funkcji. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Ci, którzy złożyli wniosek do końca sierpnia, mogą cieszyć się środkami na koncie już we wrześniu. Wnioski można składać do końca listopada. Spóźnialscy na wypłatę świadczenia będą musieli poczekać miesiąc lub dwa na wypłatę środków.

W ramach programu Dobry start rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 złotych na wyprawkę szkolną. Chodzi o zakup podstawowej wyprawki szkolnej - zeszytów, podręczników i przyborów. Ze świadczenia może skorzystać każdy rodzic, mający dziecko w wieku od 7 do 20 lat (w przypadku orzeczonej niepełnosprawności - do 24 lat).

