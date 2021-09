Xiaomi powinno się bać? Realme w TOP 6 największych producentów

Realme jest aktualnie najszybciej rosnącą marką na rynku urządzeń mobilnych - tak wynika z najnowszego raportu Counterpoint.

Firma analityczna Counterpoint po raz kolejny opublikowała kompleksowy raport na temat globalnego rynku smartfonów. Skupiono się w nim przede wszystkim na rosnącej popularności urządzeń wyposażonych w 5G na rynkach rozwijających się. Segment ten od mniej więcej pół roku przeżywa prawdziwy boom, a w ostatnich kwartale przypadło na niego już 22,9 miliona sprzedanych smartfonów.

Counterpoint: globalna sprzedaż smartfonów w II kwartale 2021

Oprócz tego dostaliśmy jednak tradycyjne udziałów poszczególnych producentów w światowym rynku w II kwartale 2021 roku. W przypadku pierwszej trójki obyło się bez zaskoczeń. Na pierwszym miejscu mamy Samsunga (57,6 mln sprzedanych smartfonów), na drugim Xiaomi (52,5 mln sprzedanych smartfonów), a na trzecim Apple (48,9 miliona sprzedanych urządzeń). Z tej trójki największy wzrost w skali roku odnotowało Xiaomi - osiągnął on poziom 98,5 procent.

Xiaomi bynajmniej nie jest tu jednak rekordzistą. Na szóste miejsce w rankingu wskoczyło bowiem Realme, które zanotowało wzrost w skali roku rzędu 135,1 procent. Robi wrażenie, choć warto mieć na uwadze, że w dalszym ciągu mówimy tu o sprzedaży rzędu "raptem" 15 mln urządzeń. To niecała 1/3 smartfonów sprzedawanych przez Apple czy Xiaomi, także minie jeszcze trochę czasu, nim Realme zacznie walczyć o miejsce w TOP 3.

Warto wspomnieć, że ósemkę czołowych producentów zamyka Honor ze sprzedażą na poziomie 8,4 mln smartfonów. Jako jedyny producent z wymienionych producentów odnotował on przy tym spadek sprzedaży względem zeszłego roku - i to aż o 42,5 procent. To jednak i tak lepiej niż Huawei, którego w czołówce w ogóle nie uwzględniono.

Źródło zdjęć: własne, Counterpoint

Źródło tekstu: Counterpoint