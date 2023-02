Tak wygląda miłość w czasach smartfonów

Aż 72% Polaków wyznaje miłość za pomocą smartfonu, a co drugi zagląda do urządzenia ukochanej osoby bez jej wiedzy. Dziś Walentynki, więc sprawdzamy, jak wygląda miłość w czasach smartfonów.

Każdy znak w SMS-ie na wagę złota, niestabilne łącze internetowe, brak portali randkowych – te czasy już dawno minęły. W ciągu ostatniej dekady pojawiło się wiele nowych rozwiązań, które ułatwiają komunikowanie zarówno w Internecie, jak i za pośrednictwem smartfonów. Z przeprowadzonego przez Digital Care badania wynika, że według 34% Polaków lepszy Internet, umożliwiający połączenia wideo, wpłynął na ich częstszy kontakt z partnerem.

Jeśli wyznać miłość, to przez telefon

64% respondentów pisze wiadomości do ukochanej osoby codziennie, w tym 33% robi to częściej niż 5 razy dziennie. Z drugiej strony, co piąty badany zadeklarował, że w ogóle nie wymienia wiadomości z partnerem/partnerką w ciągu dnia. Podobnie jest z rozmowami. 1/3 z nas robi to nawet 5 razy w ciągu dnia. Co ciekawe, aż 72% ankietowanych wyznało kiedyś miłość w rozmowie telefonicznej lub wiadomościach, natomiast 27% zdarzyło się w ten sposób zerwać z ukochaną osobą.

W codziennych rozmowach dużym ułatwieniem są komunikatory. Na podium najczęściej wybieranych znajdują się Messenger (45%) i WhatsApp (17%). Wielu zakochanych pozostaje też przy tradycyjnych SMS-ach (19%).

Pierwsza randka dzięki smartfonowi

Rozwój technologii wpłynął na możliwości dbania o istniejące już relacje, ale także pozwolił na nawiązywanie nowych. Jedną z przestrzeni do szukania drugich połówek są aplikacje randkowe, które cieszą się coraz większą popularnością. Z badania wynika, że korzysta z nich 32% Polaków.

Z przeprowadzonego przez Digital Care badania wynika również, że 21% ankietowanych przyznaje się do korzystania z aplikacji randkowych będąc już w związku. Większość spośród tych osób to mężczyźni. Natomiast na pytanie, czy sprawdzamy telefon ukochanej osoby bez jej wiedzy, aż 44% badanych odpowiedziało twierdząco. To z kolei częściej domena kobiet. Jednocześnie 57% ankietowanych zna kod dostępu do telefonu partnera/partnerki – ponad połowa mężczyzn (51%) i 63% kobiet.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Digital Care

Źródło tekstu: Digital Care