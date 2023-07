Polacy nagminnie robią to na wakacjach. Później żałują

Smartfony tak zostały zintegrowane z naszą codziennością, że ciężko jest bez nich wytrzymać nawet jeśli chodzi o tylko jeden dzień. Badania pokazują, że aż 71% respondentów zerka w trakcie wakacji na ekran swojego telefonu. Ankietowani robią to nawet 80 razy dziennie.

Lato jak zawsze oznacza sezon urlopowy. Niezależnie od tego, czy wakacje spędzamy w domu, na wyjeździe w Polsce, w kraju europejskim lub miejscu całkowicie egzotycznym łączy nas jedno — nie potrafimy obejść się bez korzystania ze smartfonu. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Digital Care.

Wakacje bez smartfona? Tak się nie da

Według badania 71 proc. respondentów w trakcie wakacji zerka w ekran swojego telefonu od 2 do 5 razy dziennie. Co gorsza, jeden na dziesięciu ankietowanych robi to ponad 10 razy na godzinę.

Nie tylko dorośli nie potrafią oderwać się od technologii w trakcie wakacji. Dzieci także bardzo dużo czasu spędzają przed ekranem smartfona. Według danych Digital Care ponad ¼ najmłodszych używa go od 3 do 5 godzin dziennie. Więcej niż 5 godzin deklaruje z kolei 15 proc. Najwięcej, bo 44 proc. badanych wskazuje, że korzysta z telefonu od 1 do 3 godzina na dobę. To informacje, które uzyskaliśmy od rodziców dzieci w wieku od 5 lat

– mówi Anna Kozłowska-Pietraszko, Corporate Communication Director, Digital Care.

Bez komórki badani są w stanie wytrzymać zwykle od jednej do dwóch godzin (27 proc.). Co piąta osoba może się powstrzymać od trzydziestu do sześćdziesięciu minut. 19 proc. od dwóch do trzech godzin. Ostatecznie jednak respondenci zdają sobie sprawę z problemu, jakim jest częstotliwość korzystania ze smartfona. 58% żałuje, że podczas ostatnich wakacji nadużywało telefonu komórkowego.

Okazuje się, że w trakcie urlopu nie jesteśmy w stanie zrezygnować ze smartfonów nie tylko w prywatnych, ale także w służbowych celach. Z przywoływanego badania wynika, że 68 proc. badanych używa smartfonów do pracy podczas wakacji, chociaż sami przyznają, że nie jest to dla nich komfortowe.

Ponad połowa respondentów deklaruje, że odczuwa presję, aby odpowiadać na służbowe e-maile lub wiadomości, nawet jeśli pracodawca tego nie wymaga. Z kolei 62% ankietowanych odpowiada, że korzystanie ze smartfonów w celach związanych z pracą uniemożliwiało im relaks i naładowanie baterii – wyjątkowo nie tych w telefonie.

Zobacz: 5G i 108 Mpix w tanich smartfonach. MediaTek ma nowy układ

Zobacz: Rząd PiS dostaje piachem po oczach. Polacy nie chcą telewizji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe