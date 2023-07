5G i 108 Mpix w tanich smartfonach. MediaTek ma nowy układ

MediaTek zaprezentował nowy układ Dimensity 6100+ z przystępnej cenowo linii 6000. Jednostka trafi do najtańszych średniaków z segmentu około tysiąca złotych, dostarczając do nich nowe funkcje z modeli wyższej klasy.

MediaTek Dimensity 6100+ to następca układu Dimensity 6020 (znanego np. z Realme 11), który wnosi parę usprawnień w porównaniu do poprzednika. Z założenia jest to jednostka projektowana dla smartfonów niższej średniej klasy, a pierwszych premier należy oczekiwać już trzecim kwartale.

Nowy MediaTek Dimensity 6100+ to układ w litografii 6 nm TSMC (poprzednik był wykonany w 7 nm) z dwoma rdzeniami Cortex-A76 o taktowaniu 2,2 GHz oraz sześcioma Cortex-A55 z zegarem 2 GHz. Za grafikę odpowiada z kolei GPU Mali-G57 MC2.

Producent podkreśla, że Dimensity 6100+ wyposażony jest w ulepszony modem 5G obsługujący standard 3GPP Release 16 z agregacją 2CC 5G do 140 MHz. W porównaniu do poprzednika ma to znacznie zmniejszyć zużycie energii, w czym pomaga też rozwiązanie MediaTek UltraSave 3.0+. Producent przechwala się, że UltraSave 3.0+ zapewni też 13-30% oszczędności energii w połączeniach 5G w porównaniu do konkurencyjnych układów.

Maksymalna szybkość pobierania w 5G ma wynieść 3,3 Gbps, niestety Wi-Fi dostępne jest tylko w standardzie Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac). W połączeniach z akcesoriami skorzystamy z Bluetooth 5.2. Bogatszy jest za to zestaw wspieranych standardów lokalizacji — telefony będą pobierać dane z systemów GPS, BeiDou (B1I+ B2a), GLONASS (L1OF), Galileo (E1 + E5a), QZSS (L1CA+ L5) i NavIC.

Smartfony z Dimensity 6100+ będą współpracowały z pamięcią RAM w standardzie LPDDR4x oraz wewnętrzną UFS 2.2.

Istotną nowością jest obsługa wyświetlaczy z 10-bitową głębią kolorów, co wprowadzi do tańszych smartfonów obraz znany z modeli wyższej klasy — ponad miliard kolorów. Smartfony z tym układem zapewnią też odświeżanie od 90 Hz do 120 Hz, a maksymalna dostępna rozdzielczość to Full HD+ 1080 × 2520.

Telefony z Dimensity 6100+ będą mogły być wyposażone w aparat o rozdzielczości do 108 Mpix oraz dodatkowo dwa aparaty do 16 Mpix. MediaTek obiecuje nowe możliwości aparatów, w tym AI-bokeh do efektownego rozmycia tła w trybie portretowym i selfie. Dzięki współpracy z firmą Arcsoft wprowadzono również technologię AI-color, usprawniającą odwzorowanie kolorów.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, MediaTek

Źródło tekstu: wł., MediaTek