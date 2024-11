Vectra dostała wielomilionową karę i będzie zwracać pieniądze klientom

UOKiK nałożył na Vectrę karę w wysokości ponad 68 mln zł. To efekt postępowania dotyczącego podwyżek abonamentu, które operator uzasadniał wzrostem poziomu inflacji.

Do UOKiK wpłynęły liczne skargi związane z praktykami operatora Vectra, który w 2022 r. wprowadził do umów klauzule upoważniające do zmian wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne w zależności od sytuacji gospodarczej. Urząd przeprowadził w tej sprawie postępowanie i wydał decyzję, w której zakazał stosowania niedozwolonych postanowień umownych i nałożył na Vectrę karę w wysokości 68 457 916 zł.

Po uprawomocnieniu się decyzji o karze finansowej Vectra będzie musiała dodatkowo zwrócić klientom sumę uiszczonych podwyżek abonamentowych. Poinformuje także na swojej stronie internetowej oraz na Facebooku o zaprzestaniu stosowania kwestionowanych klauzul.

Vectra podwyższała ceny według niejasnych kryteriów

Jak wyjaśnia UOKiK, we wrześniu 2022 r. Vectra zaczęła stosować w umowach z klientami klauzule upoważniające do zmian obowiązujących warunków – wprowadzenia podwyżek, jak i nowych, dotychczas nieprzewidzianych, opłat.

Vectra wykorzystała klauzule i modyfikowała umowy, uzasadniając to zmianą wysokości wskaźnika inflacji. Postanowienia operatora przewidywały, że każdy, nawet najmniejszy wzrost wskaźnika pozwalał na podwyżkę ceny. Spółka mogła też podnieść cenę, argumentując to wzrostem kosztów lub nakładów związanych ze świadczoną usługą.

Zdaniem UOKiK w ten sposób Vectra przerzucała na klientów całą odpowiedzialność za zmieniającą się sytuację gospodarczą. Postanowienia były napisane w niejasny sposób, a konsumenci nie mieli możliwości przewidzieć, jaki będzie wpływ zewnętrznych czynników na wysokość rachunków. Klauzule dawały operatorowi dowolność dotyczącą tego, czy i kiedy dojdzie do podwyższenia opłat, nie brały przy tym pod uwagę możliwości ich obniżenia, choćby na podstawie tych samych przesłanek.

Dochodziło też do sytuacji, że Vectra zawierała umowy według starego cennika, jednak wkrótce po tym klienci dowiadywali się, że dojdzie do podwyżki.

Decyzję podjąłem na bazie ofert w styczniu, zaakceptowałem stawkę która będzie mnie obowiązywała przez najbliższe 2 lata z ew. waloryzacją za 12 mcy zgodnie z inf. NBP o poziomie inflacji. Jednak waloryzacja nastąpiła 26.01.2024 !!!!!!!!!!!!! 3 dni później z informacją, że od 1 marca będzie obowiązywał inny cennik niż ten który wybrałem 3 dni temu

– to jedna ze skarg, jakie napłynęły do UOKiK w tej sprawie.

Jak podkreśla UOKiK, klienci, którzy nie godzili się na nowe warunki i chcieli odstąpić od umowy, musieli liczyć się z poniesieniem konsekwencji finansowych za przedterminowe jej rozwiązanie.

UOKiK przypomina, że umowy na czas oznaczony nie powinny podlegać jednostronnym zmianom w zakresie ich istotnych elementów – na przykład ceny. Z kolei zmiany cen usługi kontraktu zawieranego na czas nieokreślony mogą być uzależnione od odpowiednich postanowień przewidzianych jeszcze przed zawarciem umowy. Jednocześnie klienci powinni mieć w takich sytuacjach prawo rezygnacji bez ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UOKiK