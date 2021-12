iPhone pod lupą UOKiK. Prywatność czy skok na kasę?

UOKiK wszczyna postępowanie w sprawie Apple. Urzędnicy sprawdzą, czy polityka prywatności firmy z Cupertino narusza konkurencję.

UOKiK wszczyna postępowanie w sprawie Apple. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął procedurę, która ma sprawdzić, czy nowe zasady polityki prywatności i przetwarzania danych na urządzeniach z systemem iOS nie naruszają konkurencji.

UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie Apple

Urzędnicy przeanalizują zmiany, które rozszerzają obowiązku w zakresie konieczności uzyskania przez aplikacje zgody na śledzenie aktywności użytkowników. Tym samym Apple ograniczyło możliwość zbierania danych przez firmy trzecie, jednocześnie samemu je zbierając i oferują zindywidualizowane reklamy.

Dlatego UOKiK ma wątpliwości, czy nowa polityka prywatności nie ma na celu promocji własnej usługi Apple Search Ads. Jeśli tak, to może to naruszać reguły konkurencji.

- Działania cyfrowych gigantów stanowią wyzwanie dla urzędów antymonopolowych na całym świecie. W naszym postępowaniu chcemy sprawdzić, czy działania Apple mogą służyć wyeliminowaniu konkurentów na rynku spersonalizowanych usług reklamowych w celu lepszej sprzedaży własnej usługi. Zbadamy, czy w tym przypadku możemy mieć do czynienia z wykorzystywaniem siły rynkowej o charakterze wykluczającym.

– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Co ważne, postępowanie wyjaśniające nie jest prowadzone przeciwko Apple, a w sprawie. Urzędnicy zapewniają, że ich celem jest sprawdzenie, czy w tej konkretniej sytuacji mogło dojść do ograniczenia konkurencji. Jeśli się to potwierdzi, to dopiero wtedy firma z Cupertino może mieć problem.

Zobacz: Rosja pojechała po bandzie. Chcą całkowitej kontroli

Zobacz: TeleGo wprowadzał konsumentów w błąd. UOKiK nałożył karę na operatora

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Weyo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: UOKiK