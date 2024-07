Kupujesz na Zalando? Sprawdź, czy należy Ci się darmowy voucher

Zakupy online stały się codziennością, ale nie zawsze wiemy, od kogo kupujemy i jakie mamy prawa. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął działania wobec platformy Zalando, by wyjaśnić te kwestie.

W lipcu 2023 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął kroki wobec platformy sprzedażowej Zalando, wszczynając postępowanie mające na celu weryfikację zgodności jej działań z obowiązującymi przepisami. Zarzuty dotyczyły między innymi niewłaściwego informowania klientów o statusie sprzedających na platformie. Konsumenci kupujący produkty za pośrednictwem Zalando nie byli jasno informowani, czy nabywają towar od samej platformy, czy od jej partnerów. To rodziło wątpliwości co do przysługujących im praw, na przykład dotyczących możliwości odstąpienia od umowy czy reklamacji.

Problemem była także niejasna odpowiedzialność za realizację umowy sprzedaży. Brak klarownych informacji na temat podziału obowiązków między Zalando a jego partnerami powodował, że konsumenci mieli trudności z ustaleniem, do kogo powinni kierować reklamacje, informować o odstąpieniu od umowy czy gdzie wysłać zwracany towar.

W odpowiedzi na zarzuty, Prezes UOKiK nakazał Zalando wprowadzenie koniecznych zmian na swoich stronach internetowych, aby sprostać wymogom dyrektywy Omnibus. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2023 roku i nakłada na platformy handlowe obowiązek dostarczania pełnych, jasnych i łatwo dostępnych informacji, które umożliwiają konsumentom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Szczególnie istotne jest to w kontekście sprzedaży internetowej, gdzie brak bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą może generować wiele niejasności.

Tylko pełne, łatwo dostępne i jasno przedstawione informacje pozwalają podejmować świadome decyzje zakupowe. Dotyczy to szczególnie sprzedaży internetowej. Brak bezpośredniego kontaktu sprawia, że wiele spraw, które w tradycyjnych sklepach załatwiamy intuicyjnie – rozmawiając ze sprzedawcą – w e-commerce może przysparzać szeregu wątpliwości. Konsument dokonując zakupów przez internet powinien być tak samo bezpieczny jak w tradycyjnym sklepie. Dlatego przywiązujemy tak dużą wagę do pilnowania i egzekwowania przepisów dyrektywy Omnibus.

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

W ramach zadośćuczynienia za niedociągnięcia, Zalando przyzna vouchery o wartości 40 zł wszystkim konsumentom, którzy od 1 stycznia 2023 roku dokonali zakupów produktów od partnerów platformy. Voucher będzie mógł być wykorzystany na zakupy produktów sprzedawanych bezpośrednio przez Zalando, z wyłączeniem ofert partnerów, a jego ważność wyniesie 6 miesięcy. Informacje o przyznaniu vouchera zostaną przesłane klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Więcej szczegółów można znaleźć w Decyzji Prezesa UOKiK.

Dyrektywa Omnibus od początku swojego obowiązywania była monitorowana przez UOKiK, który weryfikował, jak platformy handlowe dostosowały się do nowych regulacji. Po interwencji UOKiK wielu przedsiębiorców wprowadziło zmiany w swoich działaniach lub zobowiązało się do ich modyfikacji. Dotyczy to takich platform, jak Glovo, Uber Eats, Pyszne.pl, Wolt, Bolt Food, Aliexpress, Wakacje.pl, FREE NOW, Uber, Bolt, Facebook, Morele.net, Empik, Triverna.pl, Travelist, Amazon i Allegro.

Dodatkowo, Prezes UOKiK postawił zarzuty dwóm innym platformom – Booking.com oraz Travelist.pl. W przypadku Travelist.pl została już wydana decyzja zobowiązująca do wprowadzenia odpowiednich zmian.

Źródło zdjęć: Casimiro PT / Shutterstock.com

Źródło tekstu: UOKiK