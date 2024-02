Unia zrobiła dobrze Rosji. Przypadkiem, ale jednak

Unijny wymóg otwarcia iPhone'ów na alternatywne sklepy z aplikacjami bardzo spodobał się w Rosji. Tamtejsze przedsiębiorstwa już zaczęły się przekrzykiwać,

Przypomnijmy, zgodnie z przyjętym przez UE prawem Apple ma czas do 7 marca 2024 roku, aby umożliwić posiadaczom iPhone'ów korzystanie z alternatywnych sklepów. Firma z Cupertino, choć straszy cyberzagrożeniami, nie zamierza oponować i prawdopodobnie już w nadchodzącym iOS 17.4 dopełni formalności. Rzecz w tym, że niniejszym szansę dla siebie zwęszyli także Rosjanie.

Jak wiadomo, Apple dołączył do sankcji nakładanych na Federację Rosyjską, przez co m.in. usuwa z App Store aplikacje należące do objętych ograniczeniami podmiotów, w tym przede wszystkim banków. Sami Rosjanie znaleźli co prawda kilka rozwiązań doraźnych, na przykład oferując instalację potrzebnych narzędzi bezpośrednio w placówkach w oparciu o certyfikaty deweloperskie, ale nie ukrywajmy, nie jest to najbardziej komfortowe dla konsumentów.

Teraz jednak, gdy iPhone ma dopuścić sklepy inne niż oficjalny App Store, sytuacja ulega diametralnej zmianie – donosi dziennik „Izwiestia”. Ponoć z marszu ruszyły prace, by dostępny dotąd dla użytkowników Androida rosyjski sklep NashStore przenieść także na iOS i oferować formalnie zakazane aplikacje właśnie tam, poza jurysdykcją amerykańskiej spółki.

Rosjanie przytomnie zauważają, że pewnych niedogodności dalej nie uda się uniknąć. Największą z nich będzie prawdopodobnie konieczność przełączenia regionu w urządzeniu na jeden z krajów UE. Mimo wszystko to proces zdecydowanie mniej angażujący niż bieganie po bankach, jak dotychczas. Albo nieustanna walka z moderacją w celu przemycania kolejnych aplikacji do katalogu.

Trochę paradoksalnie, Unia niniejszym spełnia nierealne – jak mogłoby się wcześniej wydawać – marzenie rosyjskich polityków. Maksut Szadajew, szef resortu rozwoju cyfrowego, komunikacji i mediów, już w 2022 roku przedstawiał projekt w myśl którego iOS powinien zostać otwarty na sklepy firm trzecich. Tylko, skoro Apple oficjalnie z Rosji wyszedł, tego postulatu nikt nie brał na serio.

