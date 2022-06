Niewiarygodne: Unia Europejska też się myli! Qualcomm do przodu o 1 mld euro

Qualcomm wygrał przed sądem z Komisją Europejską. Chodzi o miliard euro grzywny za rzekome praktyki monopolistyczne przy współpracy z firmą Apple.

W 2018 roku Komisja Europejska nałożyła na firmę Qualcomm grzywnę w wysokości 997 mln euro. Producent Snapdragonów został oskarżony o płacenie firmie Apple za to, że amerykański gigant od 2011 do 2016 roku montował w swoich iPhone'ach i iPadach wyłącznie modemy Qualcomm, zamiast sięgnąć po ofertę konkurencji (na przykład Intela).

Qualcomm odwołał się od decyzji Komisji Europejskiej i sprawa trafiła do Sądu Europejskiego (EGC, European General Court), będącego drugą co do ważności instytucją tego typu w Unii Europejskiej. EGC unieważnił grzywnę nałożoną na amerykańskiego producenta chipów.

Dzisiejszym wyrokiem Sąd stwierdza nieważność decyzji Komisji w całości. Sąd opiera się, po pierwsze, na stwierdzeniu szeregu uchybień proceduralnych, które wpłynęły na prawo Qualcomm do obrony, a po drugie, na analizie antykonkurencyjnych skutków płatności motywacyjnych.

– orzekł sąd

W komunikacie prasowym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) możemy przeczytać ponadto, że:

... Sąd zauważył, że chociaż Komisja stwierdziła, iż płatności motywacyjne ograniczyły ochotę Apple'a do przejścia do konkurencyjnych dostawców w celu pozyskiwania chipsetów LTE, z decyzji Komisji wynika, że Apple nie miał technicznej alternatywy dla modemów LTE Qualcomma w przypadku większości swoich produktów w rozpatrywanym okresie, a mianowicie w części odpowiadającej co do zasady iPhone'om.

Komisja Europejska może się odwołać od powyższego wyroku, kierując sprawę do TSUE. Najpierw jednak Komisja chce rozważyć, jakie konsekwencje ten wyrok ze sobą niesie. O sprawie możemy więc jeszcze usłyszeć.

Dla lepszego obrazu sytuacji warto przypomnieć, że również amerykański regulator skierował do sądu sprawę przeciwko firmie Qualcomm za jej działania monopolistyczne. Federalna Komisja Handlu (FTC) początkowo wygrała, ale później decyzja o karze została uchylona. Firmy Qualcomm i Apple zawarły ugodę poza sądem.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Reuters