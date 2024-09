Unijny pakt AI: pierwsze firmy gotowe do wdrożenia nowych zasad

Sztuczna inteligencja to technologia, która zmienia świat w zawrotnym tempie. Unia Europejska, zdając sobie sprawę z jej potencjału, ale i zagrożeń, podjęła kroki w celu uregulowania tej dziedziny. Akt o sztucznej inteligencji to pierwszy tego typu dokument na świecie, a jego wdrożenie już zaczyna przynosić efekty.

Komisja Europejska ogłosiła listę ponad stu firm, które jako pierwsze podpisały unijny Pakt AI (EU AI Pact). To ważny krok w kierunku odpowiedzialnego rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji w Europie. Wśród sygnatariuszy znajdują się zarówno międzynarodowe korporacje, jak i europejskie MŚP z różnych sektorów. Ma to świadczyć o szerokim poparciu dla inicjatywy.

Pakt AI UE to zbiór dobrowolnych zobowiązań, które firmy podejmują, aby już teraz zacząć stosować zasady Aktu o sztucznej inteligencji. Sygnatariusze deklarują między innymi:

opracowanie strategii zarządzania AI,

identyfikację systemów AI wysokiego ryzyka,

promowanie wiedzy o AI wśród swoich pracowników.

To ważny sygnał, że europejski biznes chce aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości sztucznej inteligencji.

Jednocześnie Komisja Europejska nie ustaje w wysiłkach na rzecz pobudzenia innowacji w dziedzinie AI. Inicjatywa AI Factories ma zapewnić startupom i przedsiębiorstwom dostęp do niezbędnych zasobów, takich jak moc obliczeniowa, dane i talenty. To szansa dla Europy, aby stać się światowym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji, która będzie rozwijana w sposób odpowiedzialny i zgodny z europejskimi wartościami.

Choć Akt o sztucznej inteligencji wszedł w życie dopiero 1 sierpnia 2024 roku, to już teraz widać, że jego wpływ na rynek AI jest znaczący. Pakt AI UE i inicjatywa AI Factories to dowód na to, że Europa poważnie traktuje wyzwania związane ze sztuczną inteligencją i chce aktywnie kształtować jej przyszłość.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Komisja Europejska