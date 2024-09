Europa chce być liderem AI. Ma w tym pomóc nowa inicjatywa UE

Komisja Europejska ogłosiła nowe zaproszenie do składania wniosków na utworzenie fabryk sztucznej inteligencji (AI). Mają one pomóc Europie w osiągnięciu pozycji lidera w tej dziedzinie, współpracując z europejską siecią superkomputerów o wysokiej wydajności (HPC).

Europa już teraz przewodzi unijnemu aktowi w sprawie sztucznej inteligencji, zapewniając bezpieczeństwo i wiarygodność sztucznej inteligencji. Na początku tego roku wypełniliśmy naszą obietnicę, otwierając nasze wysokowydajne komputery dla europejskich przedsiębiorstw typu start-up zajmujących się sztuczną inteligencją. Obecnie Europa musi również stać się światowym liderem w dziedzinie innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Fabryki sztucznej inteligencji pomogą nam utrzymać pozycję lidera tej transformacyjnej technologii.

– powiedziała Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Fabryki AI – fundament europejskiej strategii

Inicjatywa zakłada stworzenie fabryk AI, które połączą trzy kluczowe elementy, niezbędne do rozwoju sztucznej inteligencji: moc obliczeniową, dostęp do danych oraz wykwalifikowaną kadrę. Fabryki te mają umożliwić europejskim programistom trenowanie dużych generatywnych modeli AI na superkomputerach EuroHPC, a także zapewnić dostęp do odpowiednich danych, usług obliczeniowych i przechowywania informacji. Całość będzie funkcjonować w ramach europejskiej sieci, tworząc unikalny ekosystem współpracy w zakresie sztucznej inteligencji.

Fabryki będą także współpracować z inicjatywami krajów członkowskich oraz korzystać z infrastruktury testowej i centrów innowacji cyfrowych, aby wspierać rozwój przemysłowych oraz naukowych zastosowań AI. Technologie rozwijane w tych placówkach znajdą zastosowanie w kluczowych sektorach, takich jak opieka zdrowotna, energetyka, transport, motoryzacja, obronność, lotnictwo, a także robotyka oraz technologie czystej energii i rolnicze.

Potężne wsparcie finansowe

EuroHPC otworzyło możliwość składania wniosków do 31 grudnia 2025 roku, z pierwszym terminem do 4 listopada 2024 roku. Projekt ten zostanie wsparty przez UE kwotą blisko 1 miliarda euro, pochodzącą z programów "Cyfrowa Europa" i "Horyzont Europa". Kolejne miliardy euro mają pochodzić od państw członkowskich i partnerów prywatnych.

Inicjatywa fabryk AI jest częścią szerszej strategii Komisji na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji, zaprezentowanej w styczniu 2024 roku. Program ten obejmuje między innymi inwestycje w badania nad generatywną AI, wsparcie talentów, edukację i rozwój kwalifikacji oraz zachęcanie do inwestycji w europejskie start-upy związane z AI. Komisja planuje również przyspieszenie rozwoju wspólnych europejskich przestrzeni danych, które mają wspierać tworzenie nowatorskich modeli AI.

Fabryki sztucznej inteligencji połączą wszystkie główne elementy, których Europa potrzebuje, aby stać się światową potęgą SI: bardzo wysoka moc obliczeniowa, duże ilości danych i zdywersyfikowana pula talentów. Wykorzystując wyjątkowy potencjał naszych rodzimych superkomputerów, fabryki umożliwią europejskim MŚP, naukowcom i przedsiębiorstwom typu start-up rozwój jako innowatorzy sztucznej inteligencji i wyznaczą tempo wiodącej roli UE w tej dziedzinie.

– powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza KE ds. Europy na miarę ery cyfrowej

Przyszłość sztucznej inteligencji w Europie

Dzięki uruchomieniu fabryk AI, Europa zamierza wykorzystać swój potencjał w superkomputingu i stymulować rozwój najbardziej zaawansowanych modeli AI oraz innowacyjnych zastosowań przemysłowych.

Wraz z uruchomieniem fabryk AI wykorzystujemy jeden z największych atutów Europy: nasze superkomputery światowej klasy. Fabryki sztucznej inteligencji będą służyć jako punkt kompleksowej obsługi dla europejskich przedsiębiorstw typu start-up zajmujących się sztuczną inteligencją, pomagając im w opracowaniu najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji i zastosowań przemysłowych. Dzięki temu Europa stanie się najlepszym miejscem na świecie dla godnej zaufania sztucznej inteligencji.

– dodał Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego

Inicjatywa fabryk AI to kolejny krok w kierunku umocnienia pozycji Europy jako globalnego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji, zarówno pod względem regulacji, jak i innowacji technologicznych.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Komisja Europejska