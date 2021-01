Trump: Zbanował TikToka, TikTok zbanował jego zwolenników

Konsekwencji po zamieszkach w Waszyngtonie ciąg dalszy. Podobnie jak Twitter i Facebook, także TikTok zabrał głos w sprawie kontrowersyjnych wypowiedzi Donalda Trumpa i zablokował usuwanie ich ze swojej platformy.

Na wstępie warto zaznaczyć, że działania administracji serwisu wymierzone są nie tyle w samego Donalda Trumpa, co w jego zwolenników, publikujących w serwisie kontrowersyjne treści. Sam ustępujący prezydent konta na TikToku nie posiada, co zresztą wydaje się oczywiste, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno sam próbował go zbanować.

Pewną ironią losu jest w związku z tym fakt, że teraz to TikTok zaczął blokować zwolenników Donalda Trumpa, a mówiąc ściślej, określone treści przez nich publikowane. Jedną z nich są wspomniane już wcześniej filmy, w których dotychczasowy prezydent USA wyraża swoje poparcie dla protestujących oraz opowiada o sfałszowaniu wyborów. Powodem blokady tych materiałów jest regulamin serwisu, który zabrania publikowania treści szerzących dezinformację.

Dodatkowo ustawione zostały przekierowania na część tagów wykorzystywanych przez protestujących. Ma to na celu ograniczenie ich widoczności.

Warto zaznaczyć, że mimo blokady wspomnianych treści TikTok ma umożliwić cytowanie ich w materiałach, mających na celu ich analizę oraz weryfikację w oparciu o fakty. Podobnie dopuszczalne pozostaje publikowanie wypowiedzi Trumpa oraz materiałów z zamieszek przez media relacjonujące zdarzenie.

