TikTok zostanie zbanowany. Tylko jedno może go uratować

TikTok już niebawem zostanie zablokowany w USA, a w każdym razie wszystko aktualnie na to wskazuje. Ratunkiem dla platformy może być zakup przez jednego z amerykańskich miliarderów.

TikTok już niebawem może podzielić los smartfonów Huawei. Do amerykańskiego senatu ma wkrótce trafić projekt ustawy, banujący popularną aplikację na terenie Stanów Zjednoczonych. Co więcej, cieszy się on olbrzymim poparciem polityków i wszystko wskazuje na to, że zostanie on przyjęty. Powodem tak zdecydowanej i kontrowersyjnej decyzji mają być związki firmy ByteDance, właściciela platformy, z chińskim rządem.

TikTok zostanie zbanowany, chyba że da się kupić Amerykanom

Jeśli tak się stanie, TikTok zostanie usunięty ze sklepów z aplikacjami oraz zablokowany na poziomie dostawców Internetu. Byłby to de facto koniec serwisu. Chyba że ByteDance zgodzi się sprzedać swoje udziały do platformy.

Część amerykańskich biznesmenów związanych z branżą technologiczną już wyraziła zainteresowanie zakupem serwisu. Na liście potencjalnych kandydatów do zakupu serwisu pojawia się m.in. Bobby Kotick, były CEO Activision Blizzard.

Według osób zaznajomionych z tematem, Kotick jest jest aktualnie na etapie poszukiwania partnerów do swojego przedsięwzięcia. Jednym miał być Sam Altman, CEO OpenAI. W zamian za wsparcie projektu jego firma otrzymałaby możliwość wykorzystania TikToka do trenowania swoich modeli sztucznej inteligencji, w tym ChatGPT.

Otworzenie furtki do zakupu TikToka przez amerykański kapitał stawia pod znakiem zapytania czystość intencji polityków z Waszyngtonu. Póki co jednak wskazuje na to, że sama ustawa wejdzie w życie. Niezależnie od tego, co się wydarzy dalej, jedno jest pewne - ulubioną aplikację pokolenia Z czeka wkrótce prawdziwe trzęsienie ziemi.

