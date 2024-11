Oto najchętniej pobierana aplikacja w 2024 roku. Nie jest to TikTok

Temu była najczęściej pobieraną aplikacją przez pokolenie Z, w 2024 roku. Tak wynika z danych firmy Appfigures, zajmującej się analizą aplikacji. Czym aplikacja zasłużyła sobie na tak zaszczytne miejsce?

Pokolenie Z kocha Temu

Temu była najchętniej pobieraną aplikacją przez pokolenie Z w USA, w pierwszych 10 miesiącach 2024 roku. Użytkownicy w wieku od 18 do 24 lat pobrali ją 42 miliony razy od stycznia, do października. G atuty aplikacji Temu, to niskie ceny, wygoda oraz grywalizacja zakupów.

Tak wynika z danych firmy Appfigures, zajmującej się analityką aplikacji. Udało im się zebrać dane od użytkowników Androida i iOS w USA, w przedziale wiekowym 18-24 lata.

TikTok zaraz za Temu

Raport wykazał, że TikTok znalazł się na drugim miejscu. Biorąc pod uwagę liczbę pobrań w tym okresie. Pobrało go 33 miliony osób w badanym przedziale wiekowym. Na trzecim miejscu znalazła się aplikacja Threads firmy Meta, którą pobrano 32 miliony razy.

Temu, którego właścicielem jest chińska firma PDD Holdings, sprzedaje właściwie wszystko - od artykułów gospodarstwa domowego, po akcesoria motocyklowe. Wszystko za niskie ceny. Aplikacja charakteryzuje się ogromnymi zniżkami i kuponami, które dostajemy w momencie jej przeglądania. Temu skutecznie korzysta także z systemu odliczania i nagradzania. Elementy grywalizacji są doceniane przez pokolenie Z.

Dodano również elementy grywalizacji do procesu zakupów, w tym odliczanie i nagrody, co zwiększa zaangażowanie użytkowników i skłania ich do podjęcia decyzji "kup teraz, albo nigdy".

- wyjaśnia Sory Park, kierownik projektu w Dauxe Consulting, firmie badającej rynek w Chinach.

Trzeba przyznać, że Temu cieszy się dużą popularnością, a grono odbiorców wykracza daleko poza pokolenie Z. PDD Holdings odnotowało przychody w wysokości 13,4 mld dolarów za trzy miesiące (do czerwca). To wzrost o 86 procent, w porównaniu z rokiem poprzednim.

