AliExpress i Temu mają nowego konkurenta. Stoi za nim gigant

Chińskie kolosy — AliExpress oraz Temu — zyskują poważnego konkurenta. Stoi za nim Amazon, który obiecuje bardzo tanie zakupy.

Polacy pokochali zakupy na AliExpress oraz Temu. Nie ma co się oszukiwać, główny tego powód to po prostu bardzo niskie ceny. Często dużo niższe niż w lokalnych sklepach. Jest to spowodowane między innymi ogromnymi dotacjami ze strony chińskiego rządu i dość luźnym podejściem do obowiązujących w Europie regulacji. Teraz oba serwisy zyskują poważnego konkurenta, za którym stoi jeszcze inny gigant, czyli Amazon.

Amazon rzuca wyzwanie Chińczykom

Amazon postanowił uruchomić własną platformę z tanimi produktami, pochodzącymi głównie z Chin. Amazon Haul, bo tak się nazywa, obiecuje bardzo niskie ceny i dostawy w czasie 1-2 tygodni, co praktycznie potwierdza, że produkty będą pochodziły z Państwa Środka. Pomimo tego są one objęte gwarancją, a przy zamówieniu powyżej 25 dolarów serwis oferuje darmową dostawę. Poniżej tej kwoty trzeba zapłacić 3,99 dolara.

Amazon Haul ma na celu uczynić zakupy odzieży, akcesoriów do domu, produktów lifestylowych, elektroniki i innych przedmiotów jeszcze przyjemniejszymi, łatwiejszymi i tańszymi. To dopiero początek tego doświadczenia i będziemy nadal słuchać klientów, udoskonalając (red. Amazon Haul) i rozszerzając w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

- powiedział Dharmesh Mehta, wiceprezes ds. usług partnerskich w zakresie sprzedaży w Amazonie.

Na razie Amazon Haul jest dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych, ale dostępność serwisów zapewne będzie z czasem rozszerzana o kolejne kraje.

