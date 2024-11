AliExpress kontynuuje promocje. Masz czas do 18 listopada

Listopad to miesiąc ogromnych wyprzedaży, także na AliExpress. Jedna z promocji trwa jeszcze tylko kilka dni, więc warto się pospieszyć. Wybrałem kilka najciekawszych produktów.

AliExpress co roku organizuje wielkie wyprzedaże z okazji 11 listopada. W tym roku trwają one aż przez tydzień, więc zostało jeszcze kilka dni, aby wybrane produkty kupić w obniżonych cenach. Sprawdźmy, co jest szczególnie godne uwagi.

Mikrofon do gier Fifine AM8T XLR/USB

Cena: 278,26 zł zamiast 335,50 zł z kodem AELPAF05

Każdy gracz wie, jak ważny jest mikrofon. Szybkie i precyzyjne porozumiewanie się z kolegami z drużyny jest często kluczem do wygrania rundy oraz całego meczu. Chociaż mikrofony słuchawkowe są coraz lepsze, to nadal nie oferują tak dobrej jakości, jak osobne konstrukcje, np. Fifine AM8T XLR/USB.

Fifine AM8T XLR/USB to bardzo ceniony mikrofon dynamiczny, który już w pierwotnej cenie jest produktem niezwykle opłacalnym. Aktualnie, dzięki wyprzedaży na AliExpress, możecie go kupić jeszcze taniej, i to od razu w zestawie z przewodem USB oraz kompatybilnym ramieniem. Mikrofon doskonale sprawdzi się w grach oraz do streamowania. Dzięki dynamicznej charakterystyce nie będzie też zbierał głosów z otoczenia, więc koleżanki i koledzy z drużyny, a także widzowie na transmisji usłyszą tylko nasz głos.

Promocyjna oferta dostępna jest pod tym adresem:

👉 Fifine AM8T XLR/USB

Smartwatch Zeblaze Stratos 3 Pro

Cena: 151,80 zł zamiast 198,15 zł

Kto nie używał smartwatcha, ten nie wie, jak przydatnym sprzętem może się on okazać. Sam przez długi czas broniłem się przed tego typu sprzętem, ale gdy już się na niego zdecydowałem, to zmotywował mnie do częstszego ruchu. Dlatego uważam, że warto w takie urządzenie zainwestować. Nie musi to być od razu wysoka kwota, czego dowodem jest model Zeblaze Stratos 3 Pro.

Zeblaze Stratos 3 Pro dostępny jest na AliExpress w promocyjnej cenie 151,80 zł. Przy takiej kwocie jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych inteligentnych zegarków na rynku. Oferuje 1,43-calowy ekran AMOLED oraz GPS, Bluetooth, a także synchronizację z aplikacją Strava. Nie brakuje tutaj też możliwości monitorowania wielu parametrów, w tym tętna, poziomu stresu, nasycenia krwi tlenem, a także kroków i spalonych kalorii. Smartwatch oferuje też ponad 100 trybów sportowych oraz wodoodporność IP68. Współpracuje ze smartfonami z Androidem oraz Apple iOS.

Promocyjna oferta dostępna jest pod tym adresem:

👉 Zeblaze Stratos 3 Pro

Smartfon Oppo A80 5G 8/256 GB

Cena: 746,24 zł zamiast 899,10 zł z kodem AEPLAF25

Minęły już czasy, gdy na dobry telefon trzeba było wydawać dużą kwotę. Dzisiaj już modele ze średniej, a często nawet niskiej półki oferują wydajność i funkcjonalność wystarczającą dla większości użytkowników. Świetnym przykładem na to jest model Oppo A80 5G w wersji z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej.

Właśnie ten model możecie aktualnie kupić na AliExpress w cenie zaledwie 746,24 zł, jeśli w koszyku skorzystacie z kodu promocyjnego AEPLAF25. Smartfon wyposażony jest w 6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1604 × 720 pikseli. Za wydajność odpowiada przyzwoity układ Mediatek Dimensity 6300. Natomiast zdjęcia robimy podwójnym aparatem tylnym (50 + 2 Mpix) lub przednim o rozdzielczości 8 Mpix. Warto też wspomnieć o pojemnej baterii 5100 mAh oraz systemie Android 14.

Promocyjna oferta dostępna jest pod tym adresem:

👉 Oppo A80 5G 8/256 GB

Konsola retro Trimui Smart Pro

Cena: 202,03 zł zamiast 270,87 zł z kodem AEPLAF05

Użytkownicy na całym świecie zakochali się w małych, poręcznych konsolach retro. Sam jestem wśród użytkowników tego typu sprzętu. Z taką konsolą można wygodnie zasiąść na kanapie lub w fotelu i oddać się produkcjom, które bawiły nas przed laty. To sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa, a do tego taka, która nie obciąża naszego budżetu. Jednym z lepszych urządzeń w tej kategorii jest Trimui Smart Pro.

Trimui Smart Pro to konsola, która kształtem przypomina Nintendo Switch. Wyposażona jest w 4,96-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1280 × 720 pikseli. We wnętrzu znajdziemy 4-rdzeniowy układ Allwinner A133plus 1,8 GHz , wspierany przez grafikę PowerVR GE8300 o taktowaniu 660 MHz. Warto wspomnieć też o baterii o pojemności 5000 mAh, która wystarczy na około 5 godzin grania. Konsola obsługuje ponad 26 emulatorów.

Promocyjna oferta dostępna jest pod tym adresem:

👉 Trimui Smart Pro

Słuchawki bezprzewodowe Oppo Enco Buds 2

Cena: 82,64 zł zamiast 99,33 zł

Nie wyobrażam sobie dzisiaj wielu czynności bez słuchawek na uszach. TWS-y pomagają mi się skupić w trakcie pracy. Używam ich też w trakcie czytania książek, robienia zakupów w sklepach oraz na spacerach. To dla mnie jeden z najważniejszych sprzętów w moim arsenale. Jeśli właśnie tzw. pchełek szukacie, to warto zainteresować się modelem Oppo Enco Buds 2.

Oppo Enco Buds 2 kupicie na AliExpress w cenie zaledwie 82,64 zł. Oferują one do 7 godzin słuchania na jednym ładowaniu. Dzięki etui ładującemu czas ten wydłuża się nawet do 28 godzin. Co więcej, włożenie słuchawek na 10 minut do ładowarki pozwala aż na godzinę słuchania muzyki. Słuchwki wyposażone są w 10-milimetrowe, tytanowe membrany dynamiczne z pasmem przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz.

Promocyjna oferta dostępna jest pod tym adresem:

👉 Oppo Enco Buds 2

Promocja trwa tylko do 18 listopada, więc warto pospieszyć się z zakupami na AliExpress.

