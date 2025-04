Lidl znów wyprzedaje. Takiej oferty dnia nikt się nie spodziewał

Nie spodziewaliśmy się, że Lidl wraz z początkiem nowego miesiąca, nadal będzie nas kusił atrakcyjnymi cenami elektronarzędzi marki Parkside. Myśleliśmy nawet, że większość z nich mamy. Tymczasem, najnowsza oferta dnia jest dowodem na to, że dyskont ma w tej kwestii jeszcze wiele do powiedzenia. Tylko w dzisiejszym dniu, czyli 3 kwietnia 2025, zakupimy akumulatorową polerkę w cenie 269 złotych. Regularna cena urządzenia to 349 złotych.