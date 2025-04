To się nazywa premiera miesiąca. Platforma wrzuciła aż 5 sezonów!

Ten serial zobaczymy już nie tylko na Netflixie. Od teraz mogą w końcu zobaczyć go wszyscy posiadacze pakietu Disney+. "Rekrut" bo o nim mowa, to całkiem udany serial policyjny, opowiadający losy pewnego policjanta, który mimo dojrzałego wieku, rozpoczyna swoją karierę w policji. Pikanterii dodaje fakt, że "Rekrut" to seria oparta na prawdziwej historii Johna Nolana - 40-latka, który ma jedno marzenie - zostać policjantem. I to dobrym policjantem. W związku z wiekiem nie ma jednak żadnej taryfy ulgowej, po przeniesieniu się do Los Angeles zostaje najstarszym rekrutem w historii jednostki.